US-Rockstar plötzlich verstorben - Seine Band landete einen großen Überraschungs-Hit

Eine echte Legende der US-Rockmusik-Welt ist überraschend im Alter von 61 Jahren gestorben. Das bestätigte ein Vertrauter einem britischen Blatt.

ist tot. Der Musiker starb im Alter von 61 Jahren.

Zu seinen größten Hits zählt der Song „Fade into you“ von Mazzy Star.

Los Angeles - Die US-Musikwelt trauert aktuell um eine echte Legende aus der Szene: Multi-Intrumenalist und Produzent David Roback starb im Alter von 61 Jahren. Das berichtet unter anderem billboard.com unter Berufung auf einen Vertrauten des Musikers. Demnach verstarb Roback am Dienstag, den 25. Februar. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt.

David Roback ist tot: Sein größter Hit stammt aus den 90ern

David Roback stammte aus Los Angeles in Kalifornien. Bereits früh spielte er in Bands und wurde schnell zu einem bekannten Musiker in der Szene, der mit vielen weiteren bekannten Künstlern zusammenarbeitete. Gemeinsam mit seinem Bruder Stephen Roback spielte er etwa in einer Band namens Unconscious, von der auch Susanna Hoffs Teil war. Sie sollte später die Frontfrau der international bekannten Gruppe The Bangles werden.

In den 80er Jahren spielte David Roback in etlichen Bands, die stets in Kalifornien angesiedelt waren. Er war als Produzent, Gitarrist und Keyboarder tätig. Im Jahr 1989 gründete er schließlich die alternative Rock-Band Mazzy Star. Von der Gruppe stammt auch das Lied „Fade into you“ (vom Album „So tonight that I might see“), das als bekanntester Song Robacks gilt und weltweit ein Überraschungs-Hit wurde. Er war als Songwriter und Produzent an dem Song beteiligt. Der Titel erreichte im Jahr 1994 Platz drei der „Alternative Songs“-Airplay-Charts und wurde in den USA mehr als eine Million Mal heruntergeladen, berichtet das Musik-Portal. Zudem erreichte der Titel Platz 44 in den „Billboard Hot 100“-Charts.

David Roback gestorben: 2013 gelang seiner Band das Comeback

Mit Mazzy Star veröffentlichte Roback zwischen 1990 und 1996 insgesamt drei Alben, die sich alle zwischen den Genres Folk, Psychodelia, Alternativ-Country und Dream-Pop bewegten, wie der Rolling Stone berichtet. Im Jahr 2013 gelang der Band mit dem Album „Seasons of your Dream“ ein Comeback.

