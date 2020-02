Daniela Katzenberger völlig verändert - sie ist kaum wiederzuerkennen - doch Fans feiern sie dafür

Im Fasching sind überall die Narren los - offensichtlich auch bei den Stars. So auch wird ein bekanntes deutsches TV-Gesicht von seinen Fans gerade für ihr ulkiges Kostüm gefeiert.

Februar ist der Faschingsmonat schlechthin.

schlechthin. Daniela Katzenberger hat sich ein besonderes Kostüm einfallen lassen.

hat sich ein besonderes einfallen lassen. Für ihre Verkleidung wird der deutsche TV-Star deshalb gerade auf Instagram gefeiert.

Mallorca - „Alaaf“ und „Helau“ - längst hat der Fasching wieder Einzug erhalten ins Leben der Deutschen. Wie vermutlich jedes Jahr dürfte sich dem ein oder anderen deshalb auch bereits die Frage gestellt haben: „Als was soll ich nur gehen?“ Wer in puncto Verkleidung ein wenig unkreativ ist, der könnte sich nun von Daniela Katzenberger inspirieren lassen, denn auf Instagram hat sich die beliebte TV-Blondine gerade in ihrem neuen Karnevalskostüm gepostet. Darin hätte man sie auf den ersten Blick zwar kaum wiedererkennen können, doch vermutlich wird sie gerade deshalb von ihren Fans für ihre verrückte Idee gefeiert.

Daniela Katzenberger in speziellem Karnevalskostüm auf Instagram

„Unser diesjähriges Karnevalskostüm“, schreibt Daniela Katzenberger zu ihrem aktuellen Instagram-Post, der derzeit die User prächtig amüsiert. Zu sehen sind darin die deutsche Kultblondine und ihr Ehemann Lucas Cordalis mit ihrer besonders schrägen Kostümidee. So hat sich Daniela doch tatsächlich als Bob Ross verkleidet, samt wuscheliger Lockenkopf-Perücke und braunem Bart.

Doch wer den bekannten TV-Maler, der mit seiner Sendung seit Jahren spätabends über deutsche TV-Bildschirme flimmert, stilecht verkörpern will, der braucht natürlich auch die nötigen Accessoires - in Danielas Fall sind das Pinsel und Leinwand. Darin verbirgt sich auch zugleich das nächste komische Detail in Danielas Post, denn in ihr Gatte hat sich in ihr Gemälde eingeschlichen und wird entsprechend von Daniela bepinselt. „Ps. Und mit beiden Männern schlafe ich jeden Abend ein“, witzelt die 33-Jährige außerdem in ihrem Kommentar und bringt ihre Fans damit mehr als nur zum Grinsen.

Daniela Katzenberger: Fans feiern Daniela für Karnevals-Foto

„Hahahaha“, lachen die nämlich lautstark über Danielas ulkigen Post und schreiben „ich schmeiß mich weg.“ Dementsprechend finden sie Danielas Kostümidee auch einfach nur „geil“, „genial“ und den „Hammer“.

„Liebe deinen Humor“, freuen sich die User und halten Daniela generell für „die lustigste Person“. Doch auch ihr Mann beweist nach Meinung der User sein komödiantisches Talent. „Ob Lucas wohl freiwillig das Bild sein wollte?“, überlegen die User noch und meinen „Vor allem wie er schaut, am liebsten würde er auch gegen Ende hin laut losschreien und lachen.“

Dass er mit Daniela eine wahrliche Ulknudel geheiratet hat, dürfte Lucas schon längst festgestellt haben, denn die Kultblondine war auch in der Vergangenheit immer wieder zu Scherzen aufgelegt. Zuletzt postete sie beispielsweise ganz selbstironisch ein Bild einer einstigen Jugendsünde. Doch Daniela entzückt nicht nur mit lustigen, sondern auch besonders freizügigen Schnappschüssen - wie beispielsweise dem ein oder anderen Oben-ohne-Foto.

lros