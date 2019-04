Daniela Katzenberger gibt Slip-Einblicke - „Um auf Fan-Wünsche einzugehen“ 

Sie ist für ihre offene Art bekannt, nun begeistert Daniela Katzenberger mit veröffentlichten Tanga-Fotos. Vor allem männliche Fans dürften begeistert sein.

Mallorca - Fans lieben Daniela Katzenberger für ihren Humor. „Die Katze“ zeigt sich gerne von ihrer natürlichen Seite, veröffentlicht oft Schnappschüsse aus ihrem Familienalltag mit Tochter Sophia und Ehemann Lucas. Nun begeisterte die 32-Jährige mit zunächst sehr freizügigen Fotos.

Auf ihrem Instagram-Profil tauchten Aufnahmen ihrer Brüste und ihres Hinterns auf, in einem knappen blauen Tanga. Doch wer in der Bilder-Galerie weiterblättert, der dürfte überrascht werden.

Daniela Katzenberger veröffentlicht Tanga-Foto: Fans sind begeistert

Zunächst kündigte Daniela Katzenberger ihre Fotostrecke mit durchaus freundlichen Worten an: „Um auch mal auf diverse Wünsche von männlichen Fans einzugehen...“ Die danach veröffentlichen Fotos dürften bei so manchem Mann für warme Gedanken gesorgt haben.

Zunächst veröffentlicht „Die Katze“ einen Schnappschuss ihrer Brüste. In Tiger-Unterwäsche zeigt die 32-Jährige ein Traum-Dekolleté, vermeintlich. Das zweite veröffentlichte Foto zeigt dann den Hintern der Kult-Blondine, in einem blauen Tanga. Doch auch hier führt der „Goodbye-Deutschland“-Star seine Fans aufs Glatteis.

+ Fans von Daniela Katzenberger durften sich über diese beiden Schnappschüsse freuen. © Instagram Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger narrt ihre Fans mit Fake-Fotos

Wer in der Bilder-Galerie der Frau von Lucas Cordalis weiterblättert, wird dann jedoch über die beiden Fotos genau aufgeklärt. Anstatt in den Genuss ihrer Brüste oder einen in Unterwäsche verhüllten Hintern zu kommen, lagen die Fans einem Foto-Fake auf. Die 32-Jährige verpackte nämlich lieber ihre Knie in der Unterwäsche.

Ihre Fans sind von dem Foto-Fail jedenfalls begeistert. „Hab es natürlich gleich ausprobiert. So schöne Hupen hatte ich noch nie“, erklärt ein Fan über Instagram.

