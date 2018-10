Erst würgt Daniela Katzenberger Lucas‘ Anruf ab - dann zieht sie drastische Konsequenzen

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf einer Benefizgala - hier scheint alles noch in bester Ordnung zu sein.

Mit dieser Aktion hat sich Daniela Katzenberger wohl keine Freunde gemacht: Im Finale der TV-Show „Global Gladiators“ legt sie beim Telefonieren mit Lucas Cordalis einfach auf.

Thailand - Donnerstagabend durfte sich der deutsche Sänger Lucas Cordalis (51) als Sieger der TV-Show „Global Gladiators“ feiern - sichtlich erfreut.

Das Finale der zweiten Staffel filmte ProSieben in Thailand, wo Cordalis mehrere knallharte Prüfungen bestehen musste. Um Trost bei seiner Frau Daniela Katzenberger (32) zu finden, rief er sie während des Drehs an - und wurde von ihr einfach abgewürgt.

Hängt der Haussegen bei Daniela Katzenberg und Lucas Cordalis schief?

Während Cordalis auf Facebook fleißig Inhalte mit seiner Frau teilte, setzte Daniela Katzenberger ihre Aktivitäten vollkommen aus. Keine Inhalte mit Mann oder Tochter, zuletzt konnte man ihre Instagram-Posts nicht einmal mehr kommentieren. Die Fans waren sauer. Hinzu kam, dass Cordalis während der Show nur sehr wenig Kontakt mit seiner Familie hatte.

Der Höhepunkt war jedoch erreicht, als Cordalis seine Frau vor laufenden Kameras anrief. Sie fragt, ob da Kameras wären - ihr Mann antwortet, dass 25 Kameras auf ihn gerichtet wären. „Schatz, das musst du mir sagen, wenn da eine Kamera läuft“, faucht Katzenberger und legt auf.

Daniela Katzenberger legt während Telefonat auf: Lucas Cordalis beschwichtigt

Lucas Cordalis tut die Aussage seiner Frau einfach ab und meint: Daniela sei ein Mensch mit viel Temperament, der auch mal laut werden könne. Seine Fans reagieren da schon etwas energischer. Daniela Katzenberger habe ihren Mann hängenlassen, sogar von Respektlosigkeit schreiben einige User.

Dem Ehepaar Katzenberger/Cordalis ist das alles scheinbar nicht so wichtig. In ihrer Instagram-Story ist Donnerstagabend ein Bild zu sehen, auf dem sich die Familie gemeinsam „Global Gladiators“ ansieht. Sie postet am Donnerstag sogar einen weiteren Beitrag, der sie und ihren Mann beim ersten Ballettunterricht ihrer Tochter zeigt.

Das Familienglück der beiden scheint also noch immer intakt zu sein, trotz des viel kritisierten Aussetzers Katzenbergers. Das Bedürfnis nach Privatsphäre soll ohnehin auch den Menschen gestattet sein, die ihre Hochzeit live im TV ausstrahlen lassen. Als Konsequenz auf die Kritik, ließ sie die Kommentarfunktion bei Instagram einfach geschlossen. Damit sind die Fans fürs Erste ausgeschlossen.

Katzenberger erwischt ihren Lucas beim Bügeln - ihr Blick geht sofort nach unten

