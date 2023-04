„Crocodile Dundee“: So sehen Paul Hogan und Linda Kozlowski heute aus

Von: Susanne Kröber

Der australische Überraschungshit „Crocodile Dundee“ war der größte Erfolg für die Hauptdarsteller Paul Hogan und Linda Kozlowski. Seit 1986 haben sich die beiden ganz schön verändert.

Los Angeles – 37 Jahre hat „Crocodile Dundee“ schon auf dem Buckel, aber der Kultfilm hat bis heute nichts von seinem Charme verloren. Auch in der x-ten Wiederholung schaut man sich die australische Komödie gerne an, die 1988 mit „Crocodile Dundee II“ und 2001 mit „Crocodile Dundee in Los Angeles“ noch zwei Fortsetzungen nach sich zog. Die beiden Hauptdarsteller Linda Kozlowski (heute 65) und Paul Hogan (heute 83) landeten mit „Crocodile Dundee“ einen absoluten Überraschungshit, der weltweit 328 Millionen US-Dollar einspielte.

Paul Hogan und Linda Kozlowski: Das Traumpaar aus „Crocodile Dundee“ ist nicht mehr zusammen

In „Crocodile Dundee“ reist US-Journalistin Sue Charlton, gespielt von Linda Kozlowski, nach Walkabout Creek im australischen Outback, um Mick „Crocodile“ Dundee (Paul Hogan) kennenzulernen, der aus einem Kampf gegen ein Krokodil als Sieger hervorging und sich anschließend allein durch den Busch schleppte. Auf ihrer gemeinsamen Tour durchs Hinterland findet Sue Gefallen an dem raubeinigen Abenteurer und lädt ihn zu sich nach New York ein. Und auch im Großstadtdschungel weiß sich Mick Dundee mit Witz, Naivität – und Buschmesser – zu behaupten.

Journalistin aus New York trifft auf Abenteurer aus Australien – als Sue Charlton und Mick Dundee wurden Linda Kozlowski und Paul Hogan 1986 in „Crocodile Dundee“ weltberühmt. (Fotomontage) © IMAGO/EntertainmentPictures/Allstar

Paul Hogan war in seiner australischen Heimat bereits ein Star, als er mit „Crocodile Dundee“ seinen internationalen Durchbruch feierte. Am Set verliebten sich Hogan und die 18 Jahre jüngere Linda Kozlowski, 1990 heirateten die beiden, Sohn Chance kam 1998 zur Welt. Für die beiden Fortsetzungen von „Crocodile Dundee“ standen Kozlowski und Hogan noch gemeinsam vor der Kamera, danach stagnierten ihre Karrieren. 2013 reichte Linda Kozlowski die Scheidung von Paul Hogan ein.

37 Jahre nach „Crocodile Dundee“: Linda Kozlowski präsentiert sich ewig jung bei Instagram

Bei Instagram ist Linda Kozlowski kaum wiederzuerkennen (links), rechts eine Aufnahme aus dem 1986er-Hit „Crocodile Dundee“. (Fotomontage) © instagram.com/lindakozlowski_official/IMAGO/Everett Collection

Linda Kozlowski hat sich aus dem Filmbusiness inzwischen komplett zurückgezogen. Laut Daily Mail investierte die ehemalige Schauspielerin die Abfindung ihres Ex-Mannes in Immobilien und machte damit Millionen. Einen Teil davon dürfte Kozlowski ihn diverse Beauty-Behandlungen gesteckt haben, denn auf ihrem Instagram-Profil ist die heute 65-Jährige nicht wiederzuerkennen, sei es aufgrund von Filtern oder Fillern.

Mit ihrem zweiten Ehemann, dem marokkanischen Reiseführer Moulay Hafid Baba, genießt Linda Kozlowski ihr Leben nach der Scheidung, auch wenn sie laut dem australischen Magazin New Idea nach wie vor eng mit Paul Hogan befreundet ist. „Eine Sache, die ich an der Schauspielerei immer gehasst habe, war, dass sie einem abenteuerlichen Leben im Wege stand. Man musste in L.A. bleiben und auf Arbeit warten. Jetzt freue ich mich über meine Freiheit“, so Kozlowski in einem früheren Interview.

Paul Hogan: Der „Crocodile Dundee“-Star verlor durch schwere Krankheit drastisch an Gewicht

Paul Hogan hatte zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2022 wurde bekannt, dass der Schauspieler an Retroperitonealfibrose leidet, einer Entzündung des hinteren Bauchraumes. „Es ging mir schon mal besser. Ich hatte ein Problem mit der Aorta in der Niere und die Behandlung hat es behoben, aber es hat mich geschrumpft“, erklärte Hogan im Gespräch mit 7News. „Ich habe mein ganzes Körperfett verloren.“

Im Januar 2023 zeigte sich der inzwischen 83-jährige Schauspieler Paul Hogan bei einer Gala in Los Angeles (links), rechts Hogan 1986 in seiner Paraderolle in „Crocodile Dundee“. (Fotomontage) © IMAGO/NurPhoto/Everett Collection

Nach seiner Genesung zeigte sich Paul Hogan noch sichtlich fragil Anfang Januar auf einer Kunst-Gala in Los Angeles. Der Golden-Globe-Gewinner von 1987 ist nicht der einzige Kultstar, der sich stark verändert hat – auch der kleine Atréju aus „Die unendliche Geschichte" sieht heute ganz anders aus. Paul Hogan trägt sich inzwischen mit dem Gedanken, von Los Angeles wieder in seine Heimatstadt Sydney zu ziehen.