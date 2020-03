Coronavirus: Tom Hanks meldet sich aus der Quarantäne mit eindringlicher Warnung und einem Selfie

Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson melden sich aus der Quarantäne. Beide sind mit dem Virus Covid-19 infiziert und sind von der Außenwelt abgeschottet.

Die Lungenkrankheit Covid-19 bringt vielerorts das öffentliche Leben durcheinander.

. Nun sind auch Hollywood-Star Tom Hanks und seine Ehefrau mit dem Virus infiziert.

Update vom 13. März 2020: Oskar-Preisträger Tom Hanks meldet sich aus der Quarantäne. Er und seine Frau Rita Wilson wurden positiv auf dasVirus Covid-19 getestet. Seitdem stehen die beiden Hollywood-Stars in Australien unter Quarantäne. Auf Instagram bedanken die beiden sich per Corona-Selfie bei der Unterstützung die sie Vorort und von ihren Fans bekommen.

Tom Hanks ruft seine Fans zur Solidarität auf. Er und seine Frau befinden sich in der Isolation, damit sie das Virus nicht weiter verbreiten. „Es gibt Menschen, bei denen das Virus zu einer sehr schweren Krankheit führen könnte“ schreibt er. Jeder solle sich selbst und seine Mitmenschen schützen. Der „Forrest Gump"-Darsteller schreibt weiter, dass alle den Ratschlägen der Experten folgen und große Veranstaltungen vermeiden sollten. Mit einem Zitat aus dem Film „Eine Klasse für sich", in dem der Oscar-Preisträger einen Baseball-Trainer spielt, beendet er den Post: „Beim Baseball weint man nicht.“

Coronavirus: Das norwegische Königshaus unter Quarantäne

19.43 Uhr: Norwegens König Harald V. (83) und seine Frau, Königin Sonja (82), befinden sich wegen neuer Regelungen zum Umgang mit dem Coronavirus zu Hause in Quarantäne. Beide seien symptomfrei, teilte das norwegische Königshaus am Donnerstagabend mit, nachdem die Regierung festgelegt hatte, dass sich alle Bürger, die nach dem 27. Februar außerhalb Skandinaviens gewesen sind, nach ihrer Rückkehr für 14 Tage in Heimquarantäne begeben müssen. Harald und Sonja waren Anfang März zu Besuch in Jordanien.

Coronavirus: Tom Hanks und seine Ehefrau sind infiziert - Sohn spricht über ihren Zustand

12.53 Uhr: Nachdem Tom Hanks und seine Frau Rita ihre Covid-19-Erkrankung bekannt gemacht hatten, meldet sich nun auch ihr Sohn Chet Hanks (29) zu Wort. In einem Video auf Instagram verrät er wie seine Eltern mit der Situation umgehen: „Ich habe gerade mit ihnen telefoniert. Es geht beiden gut. Sie fühlen sich nicht sehr krank und machen sich auch keine Sorgen deswegen.“ Die beiden würde natürlich die nötigen Gesundheitsvorkehrungen treffen. „Ich schätze die Besorgnis und die Genesungswünsche aller, aber ich bin mir sicher, dass alles gut wird.“

Update vom 12. März 2020, 6.37 Uhr: Oscar-Preisträger Tom Hanks (63) und seine Ehefrau, die Produzentin und Schauspielerin Rita Wilson (63), sind mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab der Star aus Filmen wie „Philadelphia“ und „Forrest Gump“ am Mittwoch auf Instagram und Twitter bekannt. Seine Sprecherin bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage die Diagnose.

Sie seien in Australien und hätten sich müde und fiebrig gefühlt, wie bei einer Erkältung, postete Hanks. Dazu stellte er ein Foto von einem Gummihandschuh in einem Mülleimer. Sie hätten sich testen lassen und das Ergebnis sei positiv gewesen.

Sie würden nun die Anweisungen der Gesundheitsbehörden befolgen, sich in Isolation begeben und „jeden Tag nehmen, wie er kommt“. Sie wollten die Welt mit Updates auf dem Laufenden halten. „Passt auf euch auf!“, fügte Hanks hinzu.

Zahlreiche Follower auf Instagram schickten Genesungswünsche. Auch Schauspielkollege Marlon Wayans wünschte schnelle Besserung, mit einem humorigen Seitenhieb. Tom müsse immer der Erste sein, witzelte Wayans: „Erster Emmy-Gewinner, erster Oscar-Gewinner, erster Hollywood Coronavirus. Das sollte ich doch werden, verdammt nochmal!“.

Auch seine Schauspielkollegin Brigitte Nielsen ist betroffen. Sie fürchtet um ihre Kinder, die in Italien leben.

Superstar mit penibler Maßnahme wegen des Coronavirus: „Es ist mir egal, was die von mir denken“

Erstmeldung vom 11. März 2020: Während das Coronavirus global um sich greift und immer mehr Menschen mit der Lungenkrankheit Covid-19 infiziert sind, bekommen auch Prominente die Folgen der Epidemie zu spüren. Veranstaltungen werden entweder ganz abgesagt, verschoben, oder finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Besonders im Sportsektor sind die Vorsichtsmaßnahmen zu spüren, zum Beispiel finden in Italien vorerst keine Partien der Serie A statt. Doch auch in Deutschland gibt es Auswirkungen auf zahlreiche Events. Als erste deutsche Profiliga hat die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) den Spielbetrieb gar komplett eingestellt und die Saison vorzeitig beendet. Ein Meister wird dort nun also überhaupt nicht gekürt.

Coronavirus: Abgesagte Kinostarts und Theateraufführungen

Auch abseits des Profisports gibt es weitreichende Konsequenzen, so etwa in der Unterhaltungsindustrie: Einen herben Rückschlag haben diesbezüglich auch James-Bond-Fans zu verkraften. Denn selbst der Superagent vermochte es nicht, den Virus Sars-CoV-2 aufzuhalten: Der Start des neuen 007-Abenteuers ist wegen des Coronavirus um mehrere Monate verschoben worden. Die Produzenten teilten mit, dass der Streifen „Keine Zeit zu sterben“ statt wie geplant im April, erst im November 2020 in die Kinos kommt.

+ Der Filmstar des neuen 007-Blockbusters wurde aufgrund des Coronavirus verschoben. © AFP / MLADEN ANTONOV

Dem Kampf gegen das Coronavirus (Chronologie des Erregers bei Merkur.de*) fällt in Wien auch eine „Fidelio“-Premiere unter der Regie von Oscar-Preisträger Christoph Waltz zum Opfer. Der 63-Jährige arbeitete zuletzt an dereinzigen Oper von Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag in diesem Jahr groß gefeiert wird. Am Mittwoch bestätigte das Theater der dpa, dass keine Aufführung, auch nicht nur vor Kritikern, stattfinden wird. Das Theater will trotz der Absage der Aufführungen aber eine geplante TV-Aufzeichnung umsetzen.

Lungenkrankheit Covid-19 wirbelt Unterhaltungsbranche durcheinander

Kult-Rocksängerin Gianna Nannini hat übrigens eine ganz besondere Methode, auf den Coronavirus zu reagieren: Die Italienerin hat für Donnerstag (ab 16 Uhr) ein Konzert gegen die Corona-„Einsamkeit“ angekündigt: Die Darbietung soll live aus ihrem Haus in Mailand ins World Wide Web gestreamt werden. „Das Schreckliche an diesem Virus ist die Einsamkeit“, schrieb die 65-Jährige bei Instagram. „Ich möchte einige Rocksongs online spielen, damit wir uns alle etwas näher fühlen und trotzdem sicher sein können“, schrieb die Musikerin, deren einprägsame Stimme wohl den meisten Europäern bekannt sein dürfte. In Italien ist die Lage nach dem Ausbruch des Coronavirus besonders ernst.

Der durch „Wetten, dass..?“ bekanntgewordene Samuel Koch wurde wegen Verdachts auf die Erkrankung von Covid-19 sogar bereits unter Quarantäne gestellt. Der querschnittsgelähmte Darsteller war als Redner bei einer Veranstaltung in Karlsruhe aufgetreten und nahm danach an einem Abendessen teil. Daraufhin musste er in Quarantäne, weil ein Mann, der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte, mit ihm beim Essen saß.

Angst vor Virusinfektion? Naomi Campbell postet skurriles Video

Auch Supermodels sind vor den Gefahren der Lungenerkrankung nicht gefeit und viele bekannte Gesichter fallen durch eine außergewöhnliche Handhabung hinsichtlich Vorkehrungsmaßnahmen auf. Naomi Campbell postete bei Instagram (und Youtube) ein Video, dass sie bei der peniblen Reinigung ihres Flugzeug-Platzes zeigt. Eifrig ist das exzentrische frühere Topmodel dabei zu sehen, wie sie mit Handschuhen und Reinigungstuch „bewaffnet“ jeden potenziellen Gefahrenherd sauber wischt:

Lustige Reaktionen sind Campbell offenbar gleichgültig, sie sagt im Video: „Das mache ich in jedem Flugzeug. Es ist mir egal, was die Leute von mir denken.“

Auch ihre oft freizügige, jüngere Model-Kollegin Bella Hadid ist beim Thema Keime im Flugzeug offenbar sensibilisiert. Die 23-Jährige postete im Februar eine Aufnahme, die sie mit Hut, Schal, Kopfhörer-Kabel und Atemmaske zeigt:

Coronavirus treibt Fernsehgarten zur Absage - Auch DSDS betroffen?

Fans des ZDF-„Fernsehgartens“ haben ebenfalls negative Auswirkungen von der Coronakrise: Drei Aufzeichnungen der Öffentlich-rechtlichen Show auf der Kanareninsel Fuerteventura wurden aufgrund der Epidemie abgesagt. Die „momentanen Einschränkungen durch das Coronavirus und die dadurch entstehenden logistischen Schwierigkeiten bei der Realisierung einer solchen Auslandsproduktion“ nannte der TV-Sender als Grund.

Weitere populäre TV-Formate sind vom Coronavirus betroffen, kein Wunder: Immer mehr Menschen sind auch in Deutschland infiziert. Welche Auswirkungen hat Sars-CoV-2 auf die beliebte Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“? Offenbar droht eine Absage des kompletten Events.

Unterdessen macht ein lustiges Video in den sozialen Netzwerken die Runde, das an das Weltraum-Abenteuer Star Wars erinnert:

PF/dpa

