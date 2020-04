Coronavirus: Große Sorge um Magier des legendären Duos „Siegfried & Roy“ - Er wurde positiv getestet

Das Coronavirus sorgt weltweit für große Unruhe.

sorgt weltweit für große Unruhe. Nun gibt es großen Grund zur Sorge um Roy Horn.

Der Magier des Duos „Siegfried und Roy“ hat sich infiziert.

München - Das Coronavirus sorgt weltweit für einen Ausnahmezustand. Das öffentliche Leben steht weitgehend still, die „schönste Nebensache der Welt“ - nämlich der Fußball* - legt seit Wochen eine Corona-Pause ein, Gesundheitssysteme und medizinisches Personal gelangt Tag für Tag an das Belastungslimit.

Dass, das Coronavirus jeden treffen kann, haben die vergangenen Wochen gezeigt. Große Vorsicht und vor allem „Social Distancing“ ist geboten. Auch einige Stars*, wie beispielsweise Tom Hanks und seine Ehefrau Rita Wilson, haben sich mit Sars-CoV-2 infiziert. Nun gibt es großen Grund zur Sorge um Roy Horn, Magier des legendären Zauberduos Siegfried und Roy.

Coronavirus: Große Sorge um Roy Horn - Er wurde positiv getestet

Aus einem Bericht der Tageszeitung „Las Vegas Review Journal“, der sich auf Horns Pressesprecher beruft, geht hervor, dass sich Roy Horn mit dem Coronavirus infiziert hat.

„Wir können bestätigen, dass Roy Horn positiv auf das Coronavirus getestet wurde“, erklärte PR-Agent Dave Kirvin in einem Pressestatement. Roy, der im Jahr 2003 während einer Show in Las Vegas von einem weißen Tiger lebensgefährlich am Hals verletzt wurde und seitdem teilweise gelähmt ist, spreche derzeit gut auf die Behandlung an, hieß es weiter.

„Am wichtigsten ist, dass Siegfried und Roy allen, die von der Pandemie betroffen sind, positive Wünsche senden.“ Weitere Informationen zu Roy Horns Genesung würden nicht veröffentlicht werden. Weiter bat der PR-Agent darum Roys „Recht auf Privatsphäre zu respektieren“.

Mit seinen 75 Jahren zählt Roy Horn zur Risikogruppe des Coronavirus, das besonders für ältere Menschen sehr gefährlich werden kann.

Jahrzehntelang war das deutsch-amerikanische Magierduo Siegfried und Roy im ausverkauften „Mirage Hotel“ in Las Vegas aufgetreten. 2003 endete durch den Unfall mit einem weißen Tiger die Karriere der beiden plötzlich.

Sorge machte man sich vergangenes Jahr auch um Roy Magierpartner Siegfried. Siegfried überlebte damals nur haarscharf durch eine Not-OP.

