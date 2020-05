Madonna pfeift auf Corona: Popstar lässt jegliche Hemmung fallen und feiert wilde Party

Popstar Madonna hält wohl nichts mehr an sich. Nach einem positiven Test auf Corona-Antikörper lässt sie es richtig krachen.

Die USA leiden sehr heftig unter der Corona-Pandemie.

Popstar Madonna war erkrankt und wurde nun positiv auf Antikörper getestet.

und wurde nun positiv auf Antikörper getestet. Jetzt lässt es die 61-Jährige krachen. Sie feiert eine Party mit Starfotograf Steven Klein.

USA - Madonna erhielt, das verriet sie in einem Instagram-Video, vor einigen Tagen eine frohe Kunde. Ein Test auf Antikörper gegen das Coronavirus* schlug bei der 61-Jährigen positiv aus. Seitdem ist die Sängerin nicht mehr zu halten.

Madonna nach positivem Antikörper-Test nicht zu halten - „Die Covid-19-Luft einatmen“

„Habe neulich einen Test gemacht und herausgefunden, dass ich die Antikörper habe“, jubilierte der Popstar, „morgen werde ich also einfach eine lange Fahrt im Auto machen, das Fenster herunterkurbeln und die Covid-19-Luft einatmen.“ Dieser gewagte Entschluss fiel dann doch überraschend aus. Nicht zuletzt trauerte auch Madonna vor kurzem über den Tod von Netflix-Star Mark Blum, der nach einer Infektion verstarb.

Außerdem ist noch nicht abschließend geklärt, ob gesundete Personen noch einmal erkranken können. Fußball-Star Paulo Dybala erhielt beispielsweise erst einen negativen, dann wieder einen positiven Test auf die Infektion.

Party trotz Corona: Madonna feiert mit Starfotogarf Steve Klein

Den Hashtag „stayathome“ hatte Madonna in den vergangenen Wochen häufig und gerne benutzt. Ihr Vorhaben, eine ausgedehnte Spritztour zu unternehmen, formulierte sie zwar eigenartig, brachte damit aber niemanden in Gefahr. Am Wochenende pfiff sie dann aber doch auf jegliche Corona-Regelung*.

Starfotograf Steven Klein feierte seinen Geburtstag. Viele Freunde schalteten sich per Video-Chat zu. Nicht aber Madonna. Die Pop-Queen steuerte höchstpersönlich auf die kleine aber wilde Feier. Dort angekommen machte sie alles noch schlimmer.

Coronavirus: Madonna feiert Party - dort pfeift sie auf jegliche Vorsichtsmaßnahme

Den Zollstock muss man nicht anlegen, um herauszufinden, dass Madonna komplett auf das Abstandsgebot verzichtete. Zum Geburtstag fiel sie ihrem Freund um den Hals.

Auch die beiden Variété-Tänzerinnen scheinen sich für Vorsichtsmaßnahmen nur wenig zu interessieren. Immerhin sieht es so aus, als würden sie den Kuchen nicht teilen. Trotzdem sehen wir im Hintergrund noch einige Menschen auf dem Sofa. Recht viele für den kleinen Raum - sollte man meinen. Und schließlich sind auch Prominente nicht vor dem Coronavirus gefeit*.

Trotz der Antikörper, das scheint Madonna nicht zu wissen, ist nicht widerlegt, dass sie sich und vor allem andere nicht nach wie vor Anstecken kann. Auch, wenn es Probleme und Ängste in diesem Ausnahmezustand* geben kann, muss sich jeder und jede am besten noch eine Weile gedulden.

Rubriklistenbild: © Instagram/Steve Klein