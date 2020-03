Beatrice Egli wird bei Corona-Isolation emotional und deutlich: „Das Uncoolste, das es gibt!“

Obwohl uns die weltweite Corona-Krise gerade vor eine große Herausforderung stellt, hat sie Beatrice Egli auf eine besondere sowie bewegende Idee gebracht.

Ein Thema regiert momentan die ganze Welt: Corona. Wegen des sich rasant verbreitenden Virus mussten sich zahlreiche Menschen bereits in Quarantäne begeben, vielerorts wurden Ausgangssperren verhängt oder den Menschen die Einschränkung ihrer sozialen Kontakte angeraten. Unter diesen erschwerten Bedingungen und trotz der Corona-Isolation gibt Beatrice Egli ihren Fans gerade dank einer bewegenden Idee Kraft.

Beatrice Egli kommt in Corona-Isolation auf ganz besonderen Einfall

„Die Zeiten auf unserem wunderschönen Planeten Erde, die sind grad nicht einfach“, leitet Beatrice ein und meint, besonders jetzt suche man „ja so die Nähe und die Liebe und die Geborgenheit.“ Das tue auch sie, auch wenn das mit Blick auf die weltweite Corona-Krise und des Infektionsschutzgesetzes erschwert ist. Trotzdem findet Beatrice es „wichtig, dass wir irgendwie jetzt zusammenhalten, aber nicht körperlich.“ Deshalb habe sich die Sängerin Gedanken gemacht, was sie nun tun könne, und habe sich überlegt, „dass wir doch irgendwie Zeit zusammen verbringen. Denn das, was wir können, ist miteinander telefonieren!“ So freut sich Beatrice, ihren Fans ihre ganz besondere Idee zu präsentieren, die wie folgt aussehen soll: Jeder, der ein Ticket für ihre, wegen des Coronavirus verschobene, „Bei mir Zuhaus“-Tour habe, solle ihr ein Foto schicken - von sich, dem Ticket und seiner Telefonnummer. Dann werde die Sängerin ihre Fans anrufen, verspricht sie und erklärt: „Jeder kann zuhause sein, aber nicht allein.“

Fans begeistert von Beatrices Telefon-Idee

Die Fans der Schweizerin sind von deren Einfall ganz begeistert: „Das ist solch eine herzerwärmende Idee von dir“, loben sie ihr Idol, dem sie „sooo dankbar“ sind: „So viel liebevollen Umgang mit den Fans findet man selten“, schreibt eine Userin beispielsweise und eine andere stimmt zu: „Beatrice, du bist ein herzensguter Mensch, da muss man einfach Freudentränen vergießen!“

Beatrice Egli mit dringendem Appell

Neben der Idee mit den Anrufen hat Beatrice Egli aber noch einen weiteren, enorm wichtigen Appell an die Leute mit im Gepäck „Ich muss einfach mal meinen Mund aufmachen“, erklärt die Blondine in einem weiteren Instagram-Post und ruft die Menschen angesichts der komplizierten Corona-Lage zu mehr Solidarität auf: „Wir müssen doch jetzt endlich mal alle zusammenhalten“, fordert die Sängerin und bittet die Menschen, Verantwortung zu übernehmen, sich eben nicht treffen oder zu nahe kommen - und vor allem keine Corona-Partys zu feiern. Für so etwas zeigt die Schweizerin nämlich gar kein Verständnis: „Was ist das denn? Das ist das Uncoolste, das es gibt!“, verurteilt die Sängerin die privat organisierten Massenzusammenkünfte auf Schärfste. Stattdessen macht sie nochmals klar: „Nur das hilft, wenn wir jetzt zusammenhalten!“, denn „nur zusammen können wir es irgendwie schaffen.“

Trotz Corona-Krise: Beatrice Eglis Fans wollen positiv bleiben

Beatrices Einstellung trefft bei ihren Fans auf vollste Unterstützung. So bedanken die sich erneut für ihre „supertollen“ und „wahre[n] Worte“ und hoffen, dass es jetzt wenigstens ein paar Leute verstehen würden. Trotzdem wollen Beatrice Fans, womöglich auch durch die dank der positiven Art der Sängerin neu getankte Kraft, „immer positiv denken“ und meinen ganz optimistisch: „Alles wird gut!“

Tatsächlich hat das Coronavirus die Menschen in vielen Gemeinden bereits näher zusammenrücken lassen. Bundeskanzlerin Angela Merkel nutzt eine TV-Ansprache, um sich an ihre Bürger zu wenden.

