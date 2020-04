Corona: Weltstar-Tochter (24) postet gleich fünf Bikini-Bilder - Fans schockiert über Reaktion ihres Vaters

Die Tochter zweier Weltstars lud bei Instagram zur heißen Bikini-Show. Ihr Papa meldete sich mit einem bösen Kommentar zu Wort, der für Empörung sorgt.

Ireland Baldwin hat gleich zwei prominente Elternteile und ist selbst ein Star.

hat gleich zwei prominente Elternteile und ist selbst ein Star. In der Corona -Krise postete sie fünf Bikini-Fotos bei Instagram* .

-Krise postete sie fünf Bikini-Fotos bei . Die Reaktion ihres Vaters empört Fans.

Los Angeles - In der Corona-Krise* sind auch die Stars in ihren Optionen eingeschränkt. Und auch deren Töchter, die mitunter selbst Stars sind. Das macht sich nun bei Ireland Baldwin bemerkbar. Die 24-Jährige hat gleich zwei Megastars als Eltern: Kim Basinger (66) und Alec Baldwin (61). Und auch wenn sie selbst nicht nur Promi-Tochter ist, sondern auch Model und Schauspielerin, hatte Ireland Baldwin dieser Tage offenbar mächtig Langeweile.

Ireland Baldwin: Weltstar-Tochter mit Bikini-Show bei Instagram

„Ich habe einen Badeanzug gefunden“, schrieb sie bei Instagram* mit einem Schmetterlings-Emoji. Und wollte ihren rund 576.000 Followern* (Stand: 2. April) natürlich nicht den Beweis schuldig bleiben. Aber ein Foto war nicht genug. Nein, Ireland Baldwin lud zur ganz großen Bikini-Show! Gleich FÜNF Fotos (die weiteren sehen Sie durch Wischen oder Klick auf die Pfeile) postete sie, vermutlich auch mit Hilfe der Selbstauslöser-Funktion aufgenommen.

Ireland Baldwin: Papa mit böser Corona-Anspielung bei Instagram

Das mag mancher ein bisschen viel des Guten finden. Einer jedenfalls definitiv: Ihr Papa Alec Baldwin. Denn der 61-Jährige meldete sich in einem Kommentar unter dem Insta*-Posting zu Wort. „Es ist das Virus. In deinem Kopf“, schreibt er. Richtig, richtig fies. Soll wohl so viel heißen wie: Du spinnst.

Dafür bekommt der Schauspieler ziemlich Haue. „Vielleicht sind es Insider-Witze, ansonsten werden deine Kommentare bei ihr überwiegend grob und respektlos ankommen“, schreibt eine Nutzerin. „Ich hoffe, das ist ein Scherz ... ansonsten bin ich schockiert. Wie grob“, heißt es ebenso.

Den Fans von Ireland Baldwin scheinen die Bilder der 24-Jährigen ohnehin besser zu gefallen als dem Papa. „So ein großartiger Anblick“, „Absolut schön“ und „Liebe dich Ireland“, lauten nur drei der zahlreichen Komplimente, die es in den Kommentaren setzt.

Nicht so richtig gut kam das Corona-Posting von Verona Pooth. Zuletzt sorgte sie mit einem Unterwäsche-Post aber wieder für versöhnlichere Fan-Reaktionen. Auch Désirée Nick startete bei Instagram eine Bikini-Show.

lsl.

*tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © Ireland Baldwin