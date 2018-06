Conchita Wurst schockt mit neuem Look - so sieht der Künstler nicht mehr aus

Conchita Wurst schockt mit neuer Frisur. So sieht die Sängerin überhaupt nicht mehr aus.

Tom Neuwirth (29), der als Conchita Wurst weltberühmt wurde, ist für seinen außergewöhnlichen Look bekannt. Doch auf dem Life Ball in Wien ist der Künstler kaum wiederzuerkennen.

Wien - Tom Neuwirth, bekannt geworden als Dragqueen Conchita Wurst, überraschte in Wien mit einem komplett neuen Look. Beim Life Ball, dem größten europäischen Charity-Event zugunsten von HIV-infizierten und AIDS-erkrankten Menschen gehören extravagante Outfits zum Programm, aber Neuwirth schockierte mit seiner neuen Frisur einfach alle. Er war scheinbar in den Farbtopf mit Blondierung gefallen. Statt braunem Bart, zeigte sich der 29-Jährige mit weißblonden Haaren auf dem Kopf und im Gesicht.

Conchita Wurst als Blondine

Neuwirth führte als Moderatorin durch den Abend. Auf der Bühne verkörperte er die österreichische Sängerin Maria von Trapp. Auf dem roten Teppich erschien er deswegen mit einem blonden Bart und wasserstoffblonder Frisur. „Ich hatte die Wahl, ihn abzurasieren oder zu färben“, sagte er gegenüber der österreichischen Krone Zeitung. Allerdings wäre das Blond nur für diesen Abend. Auf ihrem Instagram-Account präsentiert sich der Künstler in neuem Look und kommentiert ein Foto mit „Hulk Hogan Realness“. Und wirklich, das Aussehen erinnert schon ein wenig an den ehemaligen US-Wrester Hulk Hogan.

+ Paris Jackson, Joyce Jere und Conchita Wurst beim Life Ball in Wien. © dpa / Georg Hochmuth

Conchita: Mutiges HIV-Outing

Vor wenigen Wochen hatte sich Neuwirth als HIV-positiv auf Instagram geoutet. Für diesen Schritt zollten ihm seine Fans Respekt. Ein Ex-Freund hat Conchita Wurst damit erpresst, die HIV-Infektion des österreichischen Travestiekünstlers öffentlich zu machen.

Conchita mit Brautkleid auf der Bühne

+ Conchita Wurst und Herbert Föttinger während einer Darbietung im Rahmen der Eröffnung des Life Ball 2018 im Wiener Rathaus. © dpa / Georg Hochmuth

Beim Life Ball in Wien schlüpfte der Eurovision Song Contest-Sieger von 2014 sogar in ein Brautkleid und gab als Fräulein Maria ihrem Co-Moderator Herbert Föttinger als Kapitän Georg von Trapp das Jawort.

ml