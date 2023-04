Codenamen enthüllt: Prinzessin Kate und Prinz Williams Geheimnamen aufgedeckt

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Sprechen die Sicherheitsleute über Prinzessin Kate und Prinz William, benutzen sie Tarnnamen. Dieser rutschte der dreifachen Mutter beim Shoppen heraus.

London – Der Öffentlichkeit als Prinzessin Kate von Wales (41) und als Prinz William (40) bekannt, tragen sie für ihre Sicherheitsangestellten und Leibwächter häufig ganz andere Namen. Der Grund ist eine reine Vorsichtsmaßnahme: Die geheimen Spitznamen, die meist eine Anspielung auf ihren offiziellen Titel beinhalten, werden verwendet, um zu verhindern, dass ihre geheimen Kontaktdaten in falsche Hände gelangen.

Die Initialen der Chiffren spielten auf die Titel des königlichen Paares an

Solange Prinz William und seine Ehefrau als Duke und Duchess of Cambridge durch die Welt liefen, hieß es nur: „Könnten Sie das Auto für Danny und Daphne und vorbeibringen?“ In den Kontaktlisten ihrer Helfer wurden die heutige Prinzessin Kate und Prinz William bei ihren bescheidenen Codenamen „Danny Collins“ und „Daphne Clark“ geführt. Die Initialen ‚DC‘ der Chiffren spielten auf den Titel des königlichen Paares an – den Herzog und die Herzogin von Cambridge, berichteten übereinstimmend die britischen Medien.

Elegant, stilvoll und modern: Die schönsten Outfits von Kate Middleton Fotostrecke ansehen

Solange Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) noch als aktive Royals geführt wurden, waren sie unter den Schutzbeamten in der verschlüsselten Kommunikation nur unter der Bezeichnung „David Stevens“ (Duke of Sussex) und „Davina Scott“ (Duchess of Sussex) bekannt. Aus offensichtlichen Gründen werden die Codes regelmäßig geändert, doch im Laufe der Zeit gab es immer wieder Gelegenheiten, bei denen sich die Royals womöglich selbst outeten oder die Geheimhaltungskette irgendwo unterbrochen war.

Prinz George (9) übt ebenfalls schon den Umgang mit Codenamen Der Erstgeborene Kates und Williams war mit seiner Großmutter Carole Middleton (68) unterwegs, als eine Spaziergängerin mit Hund ihn beim Spielen mit seiner jüngeren Schwester Charlotte (7) in einem Bach in der Nähe des damaligen Hauses der Familie Middleton in Berkshire entdeckte. Die Frau, die nicht genannt werden wollte, berichtete: „Ich wurde von einem Polizisten gebeten, kein Foto von den Kindern zu machen, was ich auch nicht tat, aber George begann, meinen Hund zu streicheln“. Die Frau kam mit dem künftigen Thronfolger ins Gespräch: „Aus reiner Freundlichkeit habe ich ein wenig Small Talk betrieben und George gefragt, wie er heißt, obwohl ich es natürlich wusste“. Zu ihrem Erstaunen sagte er: „Ich heiße Archie“, und lächelte dabei breit. Ihr habe nicht gewusst, warum er sich Archie nannte, aber Kinder spielten oft mit ihren Namen und sie habe es schön gefunden, erzählte sie noch. Das Ereignis fand übrigens statt, bevor Meghan Markle und Prinz Harry ihren Sohn Archie (3) nannten. Es ist nicht bekannt, ob es sich um einen Spitznamen der Familie für George handelte oder es tatsächlich einen Decknamen gab.

Prinzessin Kate könnte shoppen gehen, Prinz William unter falschem Namen ein Hotel buchen

Immer wieder wird auch die Geschichte erzählt, als die Prinzessin kurz nach der Hochzeit im Jahr 2011 mit dem Windsor-Spross in Anglesey in Wales zum Einkaufen ging. Prinz William machte zu der Zeit eine Ausbildung als Such- und Rettungspilot und war bei der nahe gelegenen RAF Valley stationiert. Kate wollte laut Mail on Sunday einen Neoprenanzug reservieren, als der Ladenbesitzer Dave Buckland, sie nach ihrem Namen fragte, was sie mit „Mrs. Cambridge“ beantwortete. Er sah sie direkt an und bemerkte, dass dies ein recht ungewöhnlicher Nachname sei. Er hatte keine Ahnung, wer sie war. Kate habe nur gelächelt und gesagt, sie käme wieder.

Immer wieder kommt es vor, dass die Prinzessin und der Prinz von Wales sich aus Sicherheitsgründen unter Decknamen fortbewegen müssen (Fotomontage). © Paul Grover/dpa & Andrew Matthews/dpa

Wird die Anlehnung an die offiziellen Titel praktiziert, müssten Prinz William und Prinzessin Kate jetzt unter den Initialen PW und PK oder PC für „Princess Catherine“ unterwegs sein. König Charles III. (74), der derzeit in Deutschland ist, dürfte im Inkognito-Modus mit den Initialen unterwegs sein, bei Queen Camilla wird die Namenssuche schon herausfordernder. Nachdem König Charles in Berlin und Hamburg jedoch gefeiert wurde wie ein Popstar, dürfte es für ihn ausgeschlossen sein, dass er unerkannt zum Einkaufen gehen kann. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, thesun.co.uk, express.co.uk, dailystar.co.uk