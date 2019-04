Claudia Schiffer hüllenlos: Mini-Feigenblatt verdeckt beinahe gar nichts

Außer einem Mini-Chanel-Täschchen trägt Topmodel Claudia Schiffer auf einem Instagram-Post nichts am Körper. Follower und Promis sind absolut begeistert.

Paris - Dass die Fans von Claudia Schiffer bei diesem Anblick durchdrehen, ist kein Wunder. Auf einem Foto auf Instagram trägt die 48-Jährige nichts weiter am Leib, als ein Mini-Chanel-Täschchen, das wie ein Feigenblatt das Nötigste verdeckt. Ihre Arme hat das Kult-Model vor ihren Brüsten verschränkt.

„Congratulations @ezrapetronio for your opening of @selfservicemagazine @dallascontemporary exhibition x“, kommentiert Claudia Schiffer das gewagte Foto. Das deutsche Supermodel posierte demnach für ein Shooting des Fotografen Ezra Petronio im Auftrag des Self Service Magazine, einer Mode- und Kulturbibel, die zweimal im Jahr erscheint. Ob es sich um eine aktuelle Aufnahme oder um ein Foto aus vergangenen Tagen handelt, verrät Schiffer nicht.

Fans und Promis begeistert von Claudia Schiffers Feigenblatt-Foto

Mehr als 1.100 Kommentare (Stand 9. April 2019, 12 Uhr) finden sich inzwischen unter dem Bild, knapp 80.000 Mal wurde auf „Gefällt mir“ geklickt. „Wow“, „so hot“ oder „atemberaubende Queen“ und zahlreiche Flammen- oder Herz-Emojis - die Follower überschlagen sich mit Komplimenten für die einstige Muse von Chanel-Designer Karl Lagerfeld. Auch so mancher Promi kann sich einen Kommentar zu dem heißen Foto nicht verkneifen. „Schönheit“ schreibt zum Beispiel Schauspielerin Viktoria Lauterbach und Model-Kollegin Elle MacPherson „liebt es“.

Große Skandale und spektakuläre Auftritte waren nie ihr Ding. Aber das 80er-Jahre-Topmodel versteht es, sich gekonnt in Szene zu setzen, ohne zu viel zu zeigen. Auch im vergangenen Jahr sorgte Claudia Schiffer mit einem freizügigen Foto ihres blanken Hintern für Aufsehen.

Auch diese Promi-Damen zeigen viel Haut:

va