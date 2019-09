Christine Neubauer: Schon wieder drastische Typ-Veränderung - Ende des Jahres ist es soweit 

Christine Neubauer (57) gilt als Quoten-Queen im deutschen Fernsehen. Lange Zeit auch als Vollweib. Ein Kompliment, das sich vor allem auf ihre üppigen Kurven bezog. Doch die üppigen Zeiten bei der Schauspielerin sind vorbei.

Update vom 7. September: Einmal Blondine und zurück: Erst vor wenigen Wochen überraschte Christine Neubauer mit neuem Blond-Look. Dass dieser nicht von Dauer sein wird, hat sie der Zeitschrift „Bild der Frau“ verraten. Ab Ende des Jahres sei sie wieder brünett. „Es gibt aber gewisse Rollen, für die ich dunkel sein muss, weil ich zum Beispiel eine Latina spiele“, so Neubauer.

Christine Neubauer: Totale Typ-Veränderung!

News vom 23. Juli Hamburg - Christine Neubauer begeisterte jahrelang die Zuschauer des deutschen Fernsehens mit ihren üppigen Kurven und ihrer dunklen Wallemähne. Das war einmal. Mit dem ersten Schritt ihrer Veränderung verblüffte sie ihre Fans bereits im Juni: Statt brünett erstrahlte Neubauer im kühlen blond - damals noch mit Ponyfrisur.

Mit ihrem neuen Look fühle sie sich wie ein neuer Mensch, erklärte sie damals „Gala“: „Jetzt bin ich frei! Sich auszuprobieren, das charakterisiert mich. Den Mut hatte ich schon immer. Aber die Entschlossenheit, es durchzuziehen und an mich zu glauben, musste ich erst entwickeln. Leider traut man sich vieles erst im Alter“, wurde sie zitiert. Und tatsächlich erkannte man die ehemalige „Das Traumschiff“-Schauspielerin schon damals kaum wieder.

Christine Neubauer: So schlank wie nie

Nun erfolgte der nächste Schritt ihrer radikalen Veränderung: Auf der „Ernsting's family Fashion Show“ in Hamburg am Donnerstag musste man schon zweimal hinsehen, um Christine Neubauer auf dem roten Teppich zu erkennen: Schlank wie nie zeigte sie sich in einem knielangen Blümchenkleid, die Haare immer noch blond, nur der Pony musste inzwischen weichen.

+ Christine Neubauer bei der Ernsting's family Fashion Show © dpa / Georg Wendt

Christine Neubauer: Sie will neu entdeckt werden

Von der radikalen Typ-Veränderung erhofft sie sich mehr Auswahl bei Film- und Fernsehrollen, wie sie damals verriet. Es bewege sich gerade so viel in der Branche, die spannenden Serien von Amazon, Netflix. „Das reizt mich sehr. Aber diese Generation der Filmemacher muss mich neu entdecken“, so Neubauer.

Bei ihrem Partner Christines José Campos kommt der neue Look auf jeden Fall schon mal sehr gut an: "Mega! Sehr schön", gibt er sich begeistert in einem Video.

es

Auch Sophia Thiel hat sich verändert: „Nichts, wofür sie sich schämen muss“.

Melanie Griffith zeigt sich im knappen Bikini: Sie ist unglaubliche 61 Jahre alt.

Carys Zeta Douglas hat beste Hollywood-Gene: Vater ist Hollywood-Megastar Michael Douglas, Mama Catherine Zeta-Jones. Jetzt hatte die 16-Jährige einen Wow-Auftritt.

Otto Waalkes hat sich verändert - und schockte mit einem Foto viele Fans. Auf positive Weise.