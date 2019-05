Christine Neubauer: Krasse Typ-Veränderung - Sie ist nicht wiederzuerkennen

Christine Neubauer gilt als Quoten-Queen im deutschen Fernsehen. Nach einer radikalen Typ-Veränderung ist sie kaum wiederzuerkennen. Der Grund dahinter ist verblüffend.

Berlin - „Als bayerisches Urviech“ bezeichnet sich Christine Neubauer selbst und begeistere jahrelang die Zuschauer des deutschen Fernsehens mit ihrer dunklen Wallemähne. Die 56-Jährige aber hat genug von ihren immergleichen Rollen als Brünette, wie sie gegenüber der Zeitschrift Gala verriet.

Mit ihrem neuen Look fühlt sie sich wie ein neuer Mensch: „Jetzt bin ich frei!“ Und tatsächlich, mit ihrer neuen Frisur erkennt man die ehemalige „Das Traumschiff“-Schauspielerin kaum wieder. Statt brünett erstrahlt Neubauer nun im kühlen Blond samt Fransenpony.

Christine Neubauer verspricht sich mehr Auswahl bei Filmrollen

„Sich auszuprobieren, das charakterisiert mich. Den Mut hatte ich schon immer. Aber die Entschlossenheit, es durchzuziehen und an mich zu glauben, musste ich erst entwickeln. Leider traut man sich vieles erst im Alter“, sagt sie, zum Beispiel hätte sie gerne auch mal einen Punk mit raspelkurzen Haaren gespielt.

Von der radikalen Typ-Veränderung erhofft sie sich nun mehr Auswahl bei Film- und Fernsehrollen: „Es bewegt sich gerade so viel in der Branche, die spannenden Serien von Amazon, Netflix. Das reizt mich sehr. Aber diese Generation der Filmemacher muss mich neu entdecken. Vielleicht jetzt in Blond."

+ Mit blonder Mähne und Pony - Christine Neubauer hat ihren Typ komplett verändert und verspricht sich mehr Rollenauswahl. © dpa / Clemens Porikys für GALA

Christine Neubauers Partner sehr angetan von ihrem neuen Look

Bei ihrem Partner Christines José Campos kommt der neue Look auf jeden Fall schon mal sehr gut an: "Mega! Sehr schön", gibt er sich begeistert im Video und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu „Heute Abend - neue Frau!“ Bereits Anfang des Jahres überraschte Christine Neubauer mit einer Veränderung - das einstige Vollweib nahm extrem viel ab. Auch Sophia Thiel sieht auffallend anders aus, wurde dafür aber zuletzt angefeindet.