Charles soll Archie und Lili als Opa erhalten bleiben: Darum verzichtet Meghan auf die Krönung

Ist das der wahre Grund für Meghan Markles Absage? Die Herzogin will König Charles bei der Krönung nicht die Schau stehlen, um das Verhältnis zwischen ihm und den Enkeln nicht aufs Spiel zu setzen.

London – Die Katze ist aus dem Sack: Prinz Harry (38) kommt zur Krönung von König Charles III. (74), Meghan Markle (41) bleibt zu Hause im kalifornischen Montecito, um mit Lilibet (1) und Archie (3) am 6. Mai dessen 4. Geburtstag zu feiern. Aber ist das Wiegenfest ihres Sohnes wirklich der Grund, warum die Herzogin von Sussex der Krönungszeremonie fernbleibt? Laut GB News könnte eine ganz andere Motivation hinter der Absage stecken.

Als Meghan und Harry Großbritannien 2020 verließen, war Archie noch nicht mal ein Jahr alt, die kleine Lilibet wurde am 4. Juni 2021 in Kalifornien geboren. Das Verhältnis zwischen den Sussexes und der britischen Königsfamilie gilt spätestens seit der Netflix-Doku „Harry & Meghan“ und der Veröffentlichung von Prinz Harrys Memoiren „Spare“ (dt.: „Reserve“) als zerrüttet. Von seinen beiden jüngsten Enkeln hat König Charles dementsprechend bisher wenig gesehen. Meghan soll jedoch daran gelegen sein, dass der Kontakt zwischen Archie, Lilibet und ihrem Großvater Charles bestehen bleibt.

„Meghan will keinen Bruch mehr. Sie möchte, dass ihre Kinder ihren Großvater Charles kennen, besonders wenn sie ihren anderen Großvater nicht kennen werden“, erklärt ein Insider gegenüber GB News. Den Kontakt zu ihrem Vater Thomas Markle (78) hatte Meghan kurz vor ihrer Hochzeit mit Harry abgebrochen, nachdem herausgekommen war, dass er gestellte Paparazzi-Fotos an die Presse verkauft haben soll. Seitdem sorgte Thomas Markle immer wieder mit Interviews über seine berühmte Tochter für Negativ-Schlagzeilen.

