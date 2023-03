Der nächste Korb: Absage-Flut für Krönungskonzert von König Charles

Von: Susanne Kröber

Die Uhr tickt – nur noch wenige Wochen bis zur Krönung von König Charles III. und Königsgemahlin Camilla. Doch für das große Krönungskonzert am 7. Mai hagelt es Absagen.

London – Die Krönung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) in Großbritannien liegt fast 70 Jahre zurück. Dementsprechend riesig ist die Vorfreude auf die anstehenden Feierlichkeiten, alle Augen werden am 6. Mai in der Westminster Abbey auf König Charles III. (74) und Königsgemahlin Camilla (75) gerichtet sein. Ein Highlight soll aber nicht nur die eigentliche Krönung werden, sondern auch das große Konzert, das für den 7. Mai geplant ist. Doch die Show droht jetzt zum Fiasko zu werden.

Enttäuschung für König Charles: Sein Wunschkandidat Elton John hat für das Krönungskonzert abgesagt

Für sein Krönungskonzert soll König Charles eine Wunschliste seiner Lieblingssängerinnen und -sänger angefertigt haben. Doch die Hochkaräter, denen Charles bei seinem Konzert auf Schloss Windsor gerne gelauscht hätte, sagen reihenweise ab. „Die Organisatoren arbeiten gegen die Uhr, um ein aufregendes Line-up zusammenzustellen“, verrät ein Insider gegenüber The Sun. Aber so langsam gehen dem Krönungs-Team die großen Namen aus.

Grund für die Absagen-Flut ist die kurze Planungszeit. Denn die Superstars des Musikbusiness sind offenbar allesamt ausgebucht. Nachdem bereits Ed Sheeran (32) und Adele (34) abgesagt haben, muss König Charles jetzt weitere Wunschkandidaten von seiner Liste streichen. Auf Elton John (75), der 1997 bei der Trauerfeier für Prinzessin Diana (36, † 1997) die „Candle in the Wind“-Version „Goodbye, England‘s Rose“ live spielte, muss Charles offenbar definitiv verzichten.

Elton John stand ganz oben auf Charles’ Liste, aber aufgrund seiner Europatournee, bei der er am Freitag davor und kurz nach dem Windsor-Konzert in Deutschland auftritt, kann er den Abstecher nach Großbritannien nicht schaffen.

Der Mann der Stunde muss passen: Harry Styles gibt König Charles einen Korb

Aber auch der Superstar, um den sich momentan die ganze Welt reißt, gibt König Charles III. einen Korb. „Harry Styles, der Mann der Stunde, ist auch geblockt durchs Touren und nicht in der Lage, wichtige Bandmitglieder zusammenzubringen, da sie eine dringend benötigte Auszeit nehmen“, erklärt die Quelle. Ebenfalls nicht bei der Krönung auftreten werden die Spice Girls, da die vollen Terminkalender Mel B (47), Melanie C (49), Geri Horner (50), Emma Bunton (47) und Victoria Beckham (48) nicht genug Zeit für Proben ließen, wie The Sun berichtet.

Nun warten die Organisatoren auf die Zusage von Olly Murs (38). „Olly hat eine solche Bühnenpräsenz und eine riesige Fangemeinde, er wäre eine großartige Ergänzung“, so der Insider. Jonathan Shalit von der Talentagentur InterTalent kann nicht verstehen, warum sich die Künstler nicht um einen Auftritt beim Krönungskonzert von König Charles reißen, das live von der BBC übertragen wird. „Bei der Krönung aufzutreten, wird eine der größten Ehren im Leben der meisten Acts sein“, betont Shalit gegenüber The Sun. „Das wird eines der brillantesten nationalen Events aller Zeiten.“

Krönungskonzert von König Charles III.: Welche Stars treten auf?

Harry Styles und Elton John werden also beim Krönungskonzert fehlen, mit dabei sind dafür aber Lionel Richie (73), Andrew Lloyd Webber (74), Kylie (54) und Dannii Minogue (51). Headliner sollen Take That sein – allerdings ohne Robbie Williams (49). Gary Barlow (52), Mark Owen (51) und Howard Donald (54) müssen also zu dritt für Stimmung sorgen. Aber vielleicht zaubern die Verantwortlichen ja noch den ein oder anderen Überraschungsgast aus dem Hut.

Immer noch unklar ist auch nach wie vor, ob Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) zur Krönung von König Charles III. anreisen werden. Zuletzt sorgte die Operation „Harry in a hurry“ für Schlagzeilen, die vorsieht, dass Harry ohne Meghan zur Krönung kommt. So gerät die Zeremonie langsam immer mehr zur Wundertüte. Verwendete Quellen: thesun.co.uk