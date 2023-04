Charlène, Prinz Harry, Tom Cruise: Die Gästeliste für König Charles’ Krönung steht

Von: Susanne Kröber

Zur Krönung von König Charles III. am 6. Mai werden zahlreiche Royals aus aller Welt erwartet. Aber auch der ein oder andere Star darf nicht fehlen. Die Zu- und Absagen.

London – Die Krönung von Queen Elizabeth II. (96, † 2022) liegt bereits 70 Jahre zurück. Da kann sich glücklich schätzen, wer in der Westminster Abbey dabei sein darf, wenn König Charles III. (74) und Camilla (75) dort am 6. Mai in einer feierlichen Zeremonie die höchsten Weihen erhalten. Aber der Platz ist begrenzt – während bei Queen Elizabeth noch mehr als 7.000 Gäste anwesend waren, wurden für die Krönung von König Charles nur knapp 2.000 Einladungen verschickt.

„Man kann nicht beides haben“: Prinz Andrews Ex-Frau Fergie nicht zur Krönung von König Charles eingeladen

Meghan Markle (41) hat bereits für das historische Ereignis abgesagt, andere Ex-Royals haben nicht mal eine Einladung zur Krönung von König Charles III. erhalten. Zu den bekannten Namen, die die Zeremonie in der Westminster Abbey nun am Fernseher verfolgen werden, zählt auch Sarah Ferguson (63). Beleidigt scheint die Ex-Frau von Prinz Andrew (63) deshalb aber nicht zu sein, wie sie in der britischen TV-Talkrunde „Loose Women“ betont. Sie wolle es sich mit Tee und einem „Krönungs-Sandwich“ zu Hause gemütlich machen. Ihre Familie wolle sie dann im Anschluss mit Klatsch und Tratsch versorgen, den sie von den Kommentatoren im TV aufgeschnappt hat.

„Denken Sie daran, dass ich von ihm [Prinz Andrew] geschieden bin“, gibt Fergie in der TV-Sendung zu bedenken. „Man kann nicht beides haben, man kann nicht geschieden sein und dann sagen: ‚Ich will das …‘“ Auf so viel Verständnis kann König Charles aber offenbar nicht bei allen Bekannten hoffen, denen wider Erwarten keine Einladung zur Krönung ins Haus geflattert ist. Laut Daily Mail wurde auch ein Großteil der englischen Herzöge nicht eingeladen. „Ich bin nicht gefragt worden und verstehe wirklich nicht, warum. Es waren Familien wie die meine, die die königliche Familie seit etwa 1000 Jahren unterstützen“, so der Duke of Rutland, David Manners (63).

Krönung von König Charles: Diese internationalen Royals haben bisher zugesagt

Als einer der Ersten machte Fürst Albert II. (65) öffentlich, dass er mit Ehefrau Charlène von Monaco (45) zur Krönung seines guten Freundes König Charles nach London kommen wird. „Ich weiß nicht, wie viele Krönungen eines englischen Monarchen ich in meinem Leben sehen werde, also werden wir versuchen, das auszunutzen“, erklärte Albert im Gespräch mit dem People-Magazin. Ob Albert und Charlène ihre Zwillinge Jacques und Gabriella (8) mitbringen, ließ der Fürst von Monaco noch offen. „Die Kinder sind vielleicht ein bisschen jung für diese Art von Zeremonien. Aber wir werden sehen.“

Weitere internationale Adelige, die zur Krönung von König Charles III. kommen: König Carl XVI. Gustaf (76) und Kronprinzessin Victoria von Schweden (45)

König Felipe (55) und Königin Letizia (50) von Spanien, das frühere Königspaar Juan Carlos (85) und Sophia (84)

Kronprinz Haakon (49) und Kronprinzessin Mette-Marit (49) von Norwegen

Kronprinz Frederik (54) und Kronprinzessin Mary (51) von Dänemark

König Willem-Alexander (55) und Königin Máxima (51) der Niederlande

König Philippe (63) und Königin Mathilde (50) von Belgien

Anne-Marie von Dänemark (76), frühere Königin von Griechenland

Kronprinz Fumihito (58) und Kronprinzessin Kiko (57) von Japan

König Mohammed VI. von Marokko (59)

Natürlich darf König Charles auch auf die Unterstützung seiner engsten Familie zählen. Aus dem britischen Königshaus werden Prinz William (40), Prinzessin Kate (41) und die drei Kinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) bei der Krönung anwesend sein. Nach langem Zögern hat auch Prinz Harry (38) seine Teilnahme bestätigt, Meghan Markle bleibt mit den Kindern Archie, der am 6. Mai seinen 4. Geburtstag feiert, und Lilibet (1) im kalifornischen Montecito. Charles‘ Schwester Prinzessin Anne (72) wird in Begleitung ihres Ehemannes Sir Timothy Laurence (68) und ihren Kindern aus erster Ehe, Peter Phillips (45) und Zara Tindall (41) mit Ehemann Mike Tindall (44), erscheinen.

Charlène von Monaco, Prinz Harry und Tom Cruise (von links) haben für die Krönung von König Charles III. zugesagt. (Fotomontage) © IMAGO/Independent Photo Agency Int./PA Images/ZUMA Wire

Prinz Andrew darf trotz seiner Verstrickungen in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (66, † 2019) an der Krönung seines Bruders Charles teilnehmen. Seine gemeinsamen Töchter mit Ex-Frau Sarah Ferguson, Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (33), kommen in Begleitung ihrer Ehemänner Edoardo Mapelli Mozzi (39) und Jack Brooksbank (36). Nicht fehlen darf natürlich auch König Charles‘ jüngster Bruder Prinz Edward (59) mit seiner Ehefrau Gräfin Sophie (58) und den beiden Kindern James (15) und Louise Mountbatten-Windsor (19).

Weitere Zusagen: Diese Staatsoberhäupter und Stars werden zur Krönung erwartet

Jill Biden (71), First Lady und Ehefrau des US-Präsidenten Joe Biden (80, hat bereits zugesagt, genau wie US-Vizepräsidentin Kamala Harris (58). Aus Deutschland reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67) an, der König Charles im März bereits bei seinem Staatsbesuch in Berlin, Brandenburg und Hamburg begrüßen durfte. Spekuliert wird nach wie vor über eine Einladung von Victoria (49) und David Beckham (47), die 2018 auch die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle besuchten. Ein bisschen Hollywood-Glamour darf bei der Krönung natürlich auch nicht fehlen. Tom Cruise (60) soll laut The Sun extra die Dreharbeiten zum 8. Teil der „Mission: Impossible“-Reihe unterbrechen, um bei dem historischen Großereignis dabei sein zu können.

Tom wurde zur Krönung von König Charles eingeladen und er hätte sie niemals abgelehnt. Es ist eine äußerst prestigeträchtige Veranstaltung und Tom ist ein echter Royalist – außerdem steht er Prinz William und Kate nahe. Tom hat den Filmchefs gesagt, sie sollen die Produktion von ‚Mission: Impossible‘ am Krönungswochenende ruhen lassen, um sicherzustellen, dass er teilnehmen kann.

Wer hat König Charles für die Krönung abgesagt?

Einen Korb bekam König Charles nicht nur von seiner Schwiegertochter Meghan. Auch US-Präsident Joe Biden wird der Krönung fernbleiben. Nicht dabei sind außerdem König Harald V. (86) und Königin Sonja (85) von Norwegen, die lieber den Nachwuchs schicken. Königin Margrethe II. von Dänemark (83) muss sich nach einer Rücken-Operation im Februar noch schonen. Eine wahre Absage-Flut musste König Charles auch für das Krönungskonzert hinnehmen, das am Tag nach der Zeremonie stattfindet. Mit dabei sind dafür Katy Perry (38), Lionel Richie (73) und Take That. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, people.com, hellomagazine.com, dailymail.co.uk