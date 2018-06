Was da wohl die Passanten dachten? Cathy Lugner zeigt sich für Foto oben ohne mitten in Berlin

Ziemlich freizügig zeigt sich Cathy Lugner auf einem Foto bei Instagram. Außer Slip und Schuhen lässt sie alle Hüllen fallen.

Berlin - Cathy Lugner gewährt ihren Fans bei Instagram gerne tiefe Einblicke. Immer wieder postet sie Fotos in knapper Bekleidung oder Dessous. In ihrem neuesten Post hat sie sogar fast alle Hüllen fallen gelassen. „Wearing only a slip and shoes“, kommentiert sie dazu und wünscht ihren Fans einen Guten Morgen. Tatsächlich steht sie nur mit Slip und Schuhen bekleidet auf einem Balkon mit Blick auf Berlin. Was da wohl die Passanten dachten, die das von unten durchaus mitbekommen haben könnten?

Ein Beitrag geteilt von Cathy Lugner (@cathy.lugner) am Jun 3, 2018 um 11:21 PDT

Cathy Lugner: Die Reaktionen der Fans auf das freizügige Foto

Die Fans reagieren begeistert auf das freizügige Bild. „Sehr hübsche Frau und sehr tolles Bild“ kommentiert ein Nutzer. „Hübsch und in Germany. Cool“, freut sich ein anderer über das Foto von Cathy Lugner.

Ein Nutzer richtet sein Auge offenbar vor allem auf ein Detail. „Pass auf, dass du nicht mit den High Heels im Gitter hängen bleibst“, schreibt er.

Cathy Lugner: So wurde sie bekannt

Bekannt wurde Cathy Lugner durch ihre Beziehung mit dem über 50 Jahre älteren Bauunternehmer Richard „Mörtel“ Lugner. Ihre Bekanntheit nutze sie anschließend unter anderem für Fotoshootings beim „Playboy“ und für einen Einzug bei „Promi Big Brother“.

+ In ihrer Beziehung mit Richard „Mörtel“ Lugner bekam Cathy Lugner von ihm den Spitznamen „Spatzi“ verpasst. © dpa / Franz Neumayr

Cathy Lugner: Sie präsentiert sich gerne freizügig

Auch für andere freizügige Bilder erntete Cathy Lugner schon viel Zuspruch und Bewunderung von ihren Fans.

Ein Beitrag geteilt von Cathy Lugner (@cathy.lugner) am Mai 15, 2018 um 4:26 PDT

In einer RTL2-Sendung ging sie sogar noch einen Schritt weiter. Bei „Naked attraction“ zeigte sie sich kürzlich komplett nackt.

Cathy Lugner scheint die Aufmerksamkeit, die sie durch ihre (fast) hüllenlosen Auftritte bekommt, sichtlich zu genießen.