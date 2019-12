Cathy Hummels als Lockvogel bei "Verstehen Sie Spaß?": BVB-Spielerfrau überrascht mit völlig neuem Styling

Cathy Hummels sorgt bei "Verstehen Sie Spaß?" für verwirrte Blicke und viele Lacher. Auch Ehemann Mats Hummels war schon in der ARD-Sendung zu Gast.

Cathy Hummels ist in der neuen Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" dabei.

Ihr Ehemann Mats Hummels wurde in der beliebten ARD-Show bereits reingelegt.

Die ARD zeigt die neue Episode von "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag (21. Dezember) im TV und im Online-Livestream.

Dortmund - Cathy Hummels (31) legt normalerweise viel Wert auf ihr Styling. Doch bei "Verstehen Sie Spaß?" zeigt sich die BVB-Spielerfrau und Influencerin plötzlich von einer komplett neuen Seite, wie RUHR24* berichtet.

Cathy Hummels bei "Verstehen Sie Spaß?": BVB-Spielerfrau zeigt sich mit kurzen schwarzen Haaren

Lange brünette Haare, betonte Augen und stylische Klamotten - so präsentiert sich Cathy Hummels ihren Followern auf Instagram. In der ARD-Sendung "Verstehen Sie Spaß?" tauscht sie ihren Look allerdings und ist mit schwarzen Haaren, einem beige farbenen Trenchcoat und einem roten Haarband kaum wiederzuerkennen.

Dass sie sich auf diese Art zeigt, hat einen ganz bestimmten Grund. Denn in der Familienshow ist Cathy Hummels gemeinsam mit Bülent Ceylan (43) als Lockvogel im Einsatz. Auch der Comedian zeigt sich mit ähnlichem Aussehen - allerdings trägt er Bart und seine echten langen Haaren statt Kurzhaarschnitt.

"Verstehen Sie Spaß?": Mats Hummels bereits von ARD-Moderator reingelegt

Als "doppeltes Lottchen" wollen Cathy Hummels und Bülent Ceylan in einer Fußgängerzone für verwirrte Blicke und einige Lacher sorgen.

Nicht nur die Influencerin hat es mit diesem Auftritt in die beliebte Show der ARD geschafft. Auch ihr Ehemann Mats Hummels (31) war kürzlich Gast bei "Verstehen Sie Spaß?" - allerdings unfreiwillig. Denn Moderator Guido Cantz (48) schaffte es, den Abwehrspieler des BVB bei einer Veranstaltung des Vereins mit einer schier unlösbaren Aufgabe in den Wahnsinn zu treiben.

Auch Julian Brandt (23) und Kapitän Marco Reus (30) von Borussia Dortmund gingen dem Comedian auf den Leim.

Vor "Verstehen Sie Spaß?": Cathy Hummels erlebt Debakel beim Backen

Ob Cathy Hummels mit ihrer Falle die Fußgänger genauso gut hinters Licht führen kann, wie Guido Cantz es bei ihrem Mann Mats Hummels geschafft hat?

Nicht sehr erfolgreich verlief ihre Back-Aktion, die sie kürzlichen ihren Followern auf Instagram zeigte. Für eine Weihnachtsfeier der Kita ihres Sohnes Ludwig wollte die Influencerin leckere Cookies backen. Doch als sie die Meisterwerke hoffnungsvoll aus dem Ofen holte, erlebte die 31-Jährige eine herbe Enttäuschung. Denn die Kekse sehen alles andere als appetitlich.

+ "Verstehen Sie Spaß?": BVB-Spielerfrau Cathy Hummels mit neuem Look © pa/obs SWR - Das Erste

Neben Cathy Hummels: Auch Max Giesinger ist bei "Verstehen Sie Spaß?" dabei

Nicht nur Model Cathy Hummels hat von Guido Cantz einen speziellen Auftrag bekommen. Auch GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt (33) versucht sich in der Folge von "Verstehen Sie Spaß?" am Samstag (21. Dezember) als Lockvogel. In der Kategorie "Der hat's verdient" will er einem unfreiwilligen Kandidaten in dessen Heimat als Star Konkurrenz machen.

In einer ganz anderen Rolle ist Sänger Max Giesinger (31) in der Sendung zu Gast. Der Musiker soll plötzlich aus einem Fallschirm springen - und das, obwohl seine Begleitperson noch keine abgeschlossene Ausbildung absolviert hat. Und plötzlich gibt es kurz vor dem Absprung noch technische Probleme. Wird der Songwriter sich trotzdem überwinden und hinunter springen?

Neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" läuft am Samstag

Die neue Episode von "Verstehen Sie Spaß?" läuft am Samstag (21. Dezember) ab 20.15 Uhr in der ARD im TV oder online im Livestream. Wer es nicht erwarten kann, dem gibt Cathy Hummels auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen während der Dreharbeiten mit Bülent Ceylan.

Von Malin Annika Miechowski

*RUHR24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks