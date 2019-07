Cathy Hummels über ihre Fernbeziehung mit Mats: „Das wird so...“

Cathy Hummels bleibt vorerst in München - auch wenn ihr Mats in Dortmund ist. Hier präsentiert Hummels gerade eine neue Dirndl-Kollektion.

Das Fußballerleben hat es so gewollt, dass Mats Hummels nicht mehr am Familien-Stammsitz in München arbeitet. Jetzt hat sich Frau Cathy dazu geäußert.

München - Cathy Hummels kommt mit ihrer Fernbeziehung mit Ehemann und Fußballspieler Mats Hummels (30) gut klar. „Wir kriegen das im Moment sehr gut hin, er ist ja schon seit fast einem Monat weg und wir sehen uns oft“, sagte die Influencerin (31) am Montag in München bei einer Vorstellung ihrer neuen Dirndl-Kollektion.

An der Fernbeziehung wird sich zunächst auch nichts ändern. Ihr Mann ist vom FC Bayern zu Borussia Dortmund gewechselt. Sie möchte mit ihrem Sohn Ludwig erstmal in München bleiben. „Das wird so eine Pendelveranstaltung werden.“ Jeder müsse für sich selbst eine Balance finden. „Das gelingt uns im Moment ganz gut“, so die 31-Jährige.

Das Haus in München wollen sie deshalb behalten. Gerade sucht die Familie aber auch eine Bleibe in Dortmund. „Ich bin sehr gerne in Dortmund, ich hab dort achteinhalb Jahre gewohnt und viele Freunde.“

