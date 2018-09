Cathy Hummels postet neues Dirndl-Foto: Ein Detail sorgt schon wieder für fiese Kommentare

Cathy Hummels hat in Sachen Dirndl wohl kein gutes Händchen. Vor einem Wiesn-Besuch hat die 30-Jährige nun ein Foto von sich auf Instagram gepostet. Doch ein Detail sorgt erneut für fiese Kommentare.

Update vom 24. September:

Schon vor der Wiesn hat Cathy Hummels ein Foto von sich im Dirndl auf ihrem Instagram gepostet. Und nun hat die 30-Jährige es wieder getan und zwar vor einem Besuch auf dem Oktoberfest. „Wie gefällt euch mein Outfit?“, fragt Cathy Hummels ihre Fans im Post.

Die Reaktionen auf das Dirndl-Foto folgten prompt. Doch statt nur Applaus und lobender Worten, hagelte es reihenweise Kritik. Dabei ist das Kleid weniger das Thema, sondern Cathys Schuhe. Die Ehefrau von Fußballstar Mats Hummels hat keine Turnschuhe an, sondern eine Art Schnürstiefelchen, die bis zu ihrer Wadenmitte reichen. Das Schuhwerk ist vielen ein Dorn im Auge.

„Stiefel zum Dirndl sind ein no go....sorry“, schreibt eine Userin. „Die Schuhe passen leider gar nicht zu einem Dirndl... Wo ist die Tradition hin...“, meint ein anderer. „Wieder einmal...Dirndl (Pfeil hoch) Schuhe (Pfeil runter)“ urteilt ein Fan knapp.

Über Geschmack lässt sich streiten. Doch einige fragen sich, warum Cathy Hummels als Münchnerin und gebürtige Dachauerin eigentlich solche Sachen trägt.

„Na ja mit Tracht hat das leider nichts mehr zu tun. Du bist so eine liebe und hübsche Frau zieh doch mal ein ganz normales Dirndl an“, ist in den Kommentaren zu lesen. Vielleicht nimmt sich Cathy Hummels die Worte zu Herzen und stellt uns demnächst eine klassische Trachten-Variation vor.

Cathy Hummels zeigt sich im Dirndl: Ein Detail spaltet ihre Fans - es ist nicht das Haarband

Meldung vom 13. September 2018:

Noch nicht einmal zehn Tage, dann ist es wieder soweit: Dann beginnt das Oktoberfest! Im sonst so gemütlichen München herrscht wieder Ausnahmezustand ob des Besucherandrangs.

Für den Münchner an sich ist die Wiesn natürlich ein absolutes Highlight. Zumal (die meisten) Menschen in einer Tracht oder einem Dirndl ja bekanntlich richtig fesch aussehen.

Natürlich tut sich der eine oder andere Zugereiste oder Wiesn-Neuling beim traditionellen Outfit etwas schwer, als Münchner aber kennt man sich mit Schleife, Bluse oder Haferl-Schuhe doch bestens aus. Möchte man meinen...

Cathy Hummels freut sich auf die Wiesn

Cathy Hummels, bekanntlich in Dachau geboren, bewies in der Vergangenheit schon häufig, dass sie ein Händchen für Fashion und Mode hat.

Dass sie zum Oktoberfest in dieser Hinsicht zu ganz großer Form aufläuft, war fast schon zu erwarten. Hat die Ehefrau von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels doch schon vor Jahren für „Trachten Angermaier“ gemodelt und inzwischen auch ihre eigene Kollektion im Traditions-Trachtenmodehaus.

Cathy mit schönem Dirndl, aber...

Nun präsentierte Cathy am Mittwoch ihr Dirndl auf einer Veranstaltung stolz und postete zuvor schon ein Bild auf Instagram.

Viele Follower lobten dabei das Hummels-Dirndl. „Schaut frech aus... steht dir sehr gut“, schreibt etwa User perkdia. „Traumhaftes Dirndl“, findet miapia_extensions.

Allerdings scheiden sich die Fans an einem Detail: Dabei geht es nicht um die Schürze oder das Haarband, nein. Cathys Wahl der Schuhe wird von einigen Fans kritisiert.

„Es ist echt grausam!!!!!“

Cowboy-Stiefel zu einem Dirndl? Das ist zumindest gewagt. „Das Dirndl ist super, wunderschön, aber die Boots finde ich einfach nur grausam dazu“, schreibt doringchristine. „Es ist echt grausam!!!!! Diese Stiefel...“, findet jennysavenue.

Allerdings zeigen sich auch manche Fans angetan von Cathys Boots. So schreibt vanywa etwa: „Hab mich gleich von den Schuhen inspirieren lassen.“

Ob es letztlich schön ist oder doch ein absolutes No Go, bleibt offen. Denn letztlich ist es wie immer bei modischen Fragen: Dem einen gefällt‘s, dem anderen eher nicht. Und am Ende sind es doch nur Klamotten.

