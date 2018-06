Cathy Hummels postet harmloses Urlaubsfoto mit Kind - Detail bringt Fans auf die Palme

Als Cathy Hummels die ersten Fotos als frischgebackene Mutter veröffentlichte, waren ihre Fans vollkommen aus dem Häuschen. Doch jetzt wird die 30-Jährige kritisiert.

München - Familie Hummels hat es nicht einfach in diesen Tagen. Während sich Mats Hummels der Kritik an der WM-Auftaktniederlage gegen Mexiko stellt, muss sich seine Frau Cathy für ein Foto rechtfertigen, welches sie kurz vor der WM in Russland auf Instagram postete.

Auf dem Foto sieht man die 30 Jahre alte Mutter in gewohnt beeindruckender Figur in einem schwarzen Badeanzug am Ufer eines Sees. Auf dem Arm trägt Cathy ihren kleinen Ludwig, bekleidet mit Windel und Hut. Cathys Haut ist auf dem Bild knackig sonnengebräunt, doch die ihres Sohnes feuerrot.

Follower warnen Hummels

Das veranlasst einige ihrer Follower Cathy auf die Gefahren der Sonne hinzuweisen. Eine Userin schreibt: „Lu ist aber schon ganz schön rot! Da solltest du besser aufpassen...“ Daraufhin explodiert eine Diskssuion über Lichtschutzfaktoren für Kinder, Sonnencremes, Instagram-Filter und wie sich Cathy Hummels als Mutter so schlägt.

Cathy Hummels äußert sich zu dem Foto

Offenbar war sich Cathy dieses Shitstorms nicht bewusst und erklärte im Text zum Bild: „Ludwig ist immer noch weiß und nicht rot. Ich schmiere mein Kind doch ein. LSF 50! Schaut in meiner Story. Da seht ihr seine eigentliche Hautfarbe “

Wenngleich sich die User die Frage stellten, welcher Instagram-Filter das gewesen sein könnte, postete Cathy Hummels zum Auftaktspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft schon das nächste Bild, um ihren Mats anzufeuern.

