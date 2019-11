Cathy Hummels in Gefahr? Fans nach Urlaubsschnappschuss besorgt 

Cathy Hummels stattete New York einen Besuch ab. Nach einem veröffentlichten Foto zeigen sich Fans jedoch besorgt. Ist die Spielerfrau in Gefahr?

New York - Cathy Hummels dürfte von vielen Fans für ihren Lebensstil beneidet werden - stolz lässt die Spielerfrau ihre fast 500.000 Fans über Instagram täglich an ihrem Leben teilhaben. Nun stattete die hübsche Brünette der Weltstadt New York einen Besuch ab. Auch aus den Vereinigsten Staaten veröffentlichte die 31-Jährige natürlich regelmäßig Bilder und Videos.

Cathy Hummels in New York: Spielerfrau veröffentlicht waghalsigen Schnappschuss

Auf ihrer Reise begleitete Cathy Hummels ihr kleiner Sohn Ludwig. Ob gemeinsam im Central Park, beim Sport am Rande des New-York-Marathons oder beim abendlichen Dinner: Cathy Hummels genießt sichtlich den erneuten Trip in die USA. Unzählige Schnappschüsse der Urlaubsreise tummeln sich in dem Profil der hübschen Spielerfrau.

Unter ihrem zuletzt aus den Staaten veröffentlichten Bild zeigt sich die 31-Jährige dann jedoch ganz nachdenklich. In einer Botschaft erklärt Cathy Hummels zunächst: „Instagram sieht immer so glamourös aus. Die Bilder lassen den Eindruck erwecken als wäre ALLES immer super EASY.“

Doch auf was spielt die 31-Jährige damit an? Dass die Reise nach New York viel Planung und Anstrengung kostet, erklärt die Frau von Fußballer Mats Hummels dann direkt weiter. Demnach sei vor allem ein Städtetrip mit Sohn Ludwig für die junge Mama jedesmal eine Herausforderung. „Jeder der mit Kind schon mal gereist ist, weiß, dass das alles andere als easy ist. Vor allem mit Zeitumstellung“, erklärt Hummels weiter.

Dass solche Instagram-Fotos auch nach hinten losgehen können, zeigt sich an dem Beispiel von Margarita Smith. Eine TV-Prominente hat im Juni 2018 ein scheinbar harmloses Foto gepostet. Erst jetzt, mehr als ein Jahr später, fällt eine maximal peinliche Panne auf.

Cathy Hummels in den USA: Fans zeigen sich von Aufnahme erschrocken

Doch während die Spielerfrau vor allem auf ihre scheinbar tiefgründige Botschaft aufmerksam machen will, zeigen sich einige Fans von dem Fotomotiv entsetzt. Auf dem veröffentlichten Schnappschuss zeigt sich Cathy Hummels nämlich auf dem Dach eines Hochhauses, mitten in New York. Eigentlich eine perfekte Traumkulisse für einen Gruß aus den Staaten.

Mit ausgebreiteten Armen posiert die 31-Jährige in einer engen Lederleggings - allerdings direkt am Rand der Dachterrasse. Hummels steht dabei auf einer erhöhten Metallstange. Von Höhenangst dabei scheinbar keine Spur!

Doch für einige Fans ein Grund zur Besorgnis, ist auf dem Bild doch gleich daneben der tiefe Abgrund zu sehen. „Ich hätte total Höhenangst“, „Ich finde solche waghalsigen Fotos nicht gut. Weil es Menschen gibt, die es nachmachen“ und „Aufpassen!“, zeigen sich Fans unter dem Bild besorgt. Viele andere von ihnen zeigen sich jedoch begeistert von dem tollen Fotomotiv.

Was der Mann von Cathy Hummels zu dem USA-Trip sagt, dürfte das Geheimnis der beiden bleiben. Doch spätestens mit dem Wechsel von Mats Hummels zurück zum BVB gibt es immer neue Ehe-Gerüchte. Nun heizte ausgerechnet Cathy Hummels bei einem Auftritt die Spekulationen neu an.

