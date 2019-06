Cathy Hummels war mit ihrem Mann Mats Hummels (30) und Sohn Ludwig (1) im Urlaub. Nun meldet sie sich aus Miami zurück. Der heiße Schnappschuss bringt Fans allerdings zum Lästern.

Update 26. Juni 2019: Und weil es so schön war, gleich noch einmal! Cathy Hummels ist wieder in Deutschland - doch denkt noch gern zurück an den Familienurlaub in Miami. Sie postete deshalb gleich noch ein freizügiges Bikini-Foto aus Miami auf Instagram. Braungebrannt mit Kussmund-Pose in Richtung Kamera.

Die (männlichen) Fans ihrer Instagram-Seite musterten das Foto ganz genau - und natürlich haben manche wieder etwas zu meckern. „Mehr Filter als ne Kaffeemaschine“, lästert einer. Einem weiteren fällt die Kreuz-Halskette auf: „Wenigstens symbolisiert das Bild den Glauben an Gott.“ Diesen Detailblick hätte wohl nicht jeder bei der attraktiven Gesamtansicht.

Andere finden das Foto dagegen einfach nur „fesch“ oder „wunderschön“. Ein anderer User meint, Frau Hummels sei ein „heißer Anblick“. Ein weiblicher Fan hat noch eine ganz andere Perspektive auf das Foto und hebt hervor: „Sooo hübsch! Und ganz ohne Make-up!“

Cathy Hummels zeigt sich im knappen Bikini - Fans wollen am Körper etwas entdeckt haben

München - Cathy Hummels (31) und Mats Hummels (30) haben gerade im Juni ihren vierten Hochzeitstag gefeiert - und wie soll es auch anders sein, Cathy hat natürlich auf ihrem Instagram-Account ein gemeinsames Foto gepostet. Das Paar lümmelt auf einer XXL-Liege offensichtlich am Pool. Logisch trägt der Fußballspieler Hummels Badeshorts und seine holde Frau einen knappen Bikini.

Cathy Hummels zeigt viel Haut und wenig Stoff

Wer sich durch den Instagram-Account von Cathy Hummels scrollt, kann die unterschiedlichsten Bikini-Looks der gebürtigen Dachauerin bewundern. Keine Frage, die Mama von Ludwig hat eine wahnsinnig gute Figur. Und ihren Body zeigt sie auch. Bekanntlich schwört Cathy Hummels auf Yoga - und ihr straffer Bauch ist wohl ein gutes Testimonial dafür.

Ihre Follower kennen wahrscheinlich jeden Zentimeter von Cathys Körper oder glauben das zumindest. Material zum Vergleichen gibt es reichlich. Vorher-Nachher-Fotos von der Schwangerschaft, im Pool, am Strand, aber auch von vorne und hinten - alles ist dabei. Mittlerweile folgen 503.000 Leute Cathy Hummels Instagram Account namens catherinyyy.

Die Spielerfrau hat sich in den vergangenen Jahren zu einer Influencerin gemausert. Das hat ihr allerdings auch etwas Ärger eingebracht. Wegen illegaler Werbung musste sich Cathy Hummels vor Gericht verantworten.

Fiese Kommentare muss Cathy Hummels aushalten

Neben viel Applaus muss Cathy Hummel einiges einstecken. Kleine Details sorgen bei aktuellen Schnappschüsse für heftigen Gesprächsstoff. Auf einem Insta-Foto räkelt sich die 31-Jährige in einem knappen knalligen Bikini in der Sonne. Auf dem anderen posiert sie mit einer Kuss-Schnute und geschlossenen vor der Kamera.

Einige verteilen reichlich Herzchen- und Flammen-Emojis, loben den Bikini und die tolle Figur. „Wie gerne wäre ich einmal mit dir nackt, was für ein toller Körper“, schwärmt ein Nutzer sogar. Doch es gibt auch fiese Kommentare.

„Dein Aufenthalt in Miami hat dir sichtlich gutgetan. Die Tanks scheinen wieder aufgefüllt zu sein! Selbst deine Lippen wirken noch voluminöser als vorher! Toll!“, lästert ein Follower. Neben den prallen Lippen, steht auch ein anderes Körperteil unter Verdacht, operiert zu sein. „Der Busen ist wirklich gut gemacht!“, findet ein anderer Nutzer.

Cathy Hummels freut sich wieder in München zu sein

Einigen Bewunderern irritiert aber eine ganz andere Sache gewaltig. Cathy Hummels freut sich nämlich wieder in München „Back in Munich“ zu sein.

„Häääää warum Munich, ich dachte Dortmund“ oder „Falsche Richtung Cathy, ab nach Dortmund“ ist immer wieder in den Kommentaren zu lesen. Der Wechsel von Mats Hummels zum BVB ist perfekt, wietz.de* berichtet. Wie es für seine Ehefrau Cathy Hummels und Söhnchen Ludwig weitergeht, hat sie natürlich auf Instagram verraten.

Mats Hummels hat schon mal ein pikantes Detail bei einem Selfie seiner Frau abgeschnitten. Zensur? Willkür? Cathy Hummels hat jetzt den Grund dafür verraten. Cathy Hummels verstehl es ihre Fans mit Fotos auf Instagram auf dem Laufenden zu halten. Selbst mit einem Scrabble-Bild sorgt sie schon für hitzige Diskussion.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

ml