Krasse Typveränderung: Was ist mit Cathy Hummels passiert? „Oh nein, die tollen ...“

München - Eine leger gekleidete Frau mit schwarzer Kurzhaarfrisur, ein rotes Band locker in die Haare gebunden, coole Pose in einer roten Telefonzelle: Bei Cathy Hummels neuestem Instagram-Post muss man zweimal hinschauen: Ist das wirklich die Ehefrau von Mats Hummels?

Cathy Hummels: Instagram-Post zeigt neuen Look

„Hi - ich bin Mia Wallace - wollte mal was Neues. Wie gefällt es euch?“, mit diesen Worten betitelt die 31-Jährigen das Foto. Bei Mia Wallace handelt es sich um eine fiktive Figur. Schauspielerin Uma Thurman verkörperte die Rolle im Quentin-Tarantino-Film „Pulp Fiction“.

Auch die Fans zeigen sich überrascht - zum Großteil aber positiv. „Wow. Du kannst einfach alles tragen“, kommentiert etwa eine Userin. „Die Frisur steht echt total“ und „Hat etwas von Schneewittchen, sehr cool“, schreiben andere.

Der Meinung sind aber nicht alle. „Die schönen langen Haare! Auch wenn die Frisur toll aussieht, hoffe ich doch sehr, dass du dich nicht von deinen tollen Haaren getrennt hast“, äußert sich ein Follower zu Cathys neuem Look. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. „Oh nein, die tollen Haare! Und die Farbe erst“, heißt es auch von einer anderen Userin.

Neues Foto von Cathy Hummels: Fans sind unterschiedlicher Meinung

Ob coole Veränderung oder Fehlentscheidung - eine Frage beschäftigt jedoch alle Fans: Hat sich die attraktive Spielerfrau wirklich getraut - und die Haare abgeschnitten? Oder trägt sie nur eine Perücke? „Das ist doch ne Perücke ... sieht man doch“, ist sich ein Follower sicher. Der Meinung schließt sich ein anderer an: „Ich glaube nicht, dass die Haare echt sind.“

Trägt Cathy Hummels tatsächlich nur eine Perücke? Bisher hat sie sich nicht dazu geäußert. Aber ihre nächsten Bilder werden das Geheimnis wohl lüften.

Trägt Cathy Hummels eine Perücke? Oder sind die Haare wirklich ab?

Seit ein paar Monaten führt die Spielerfrau eine Fernbeziehung mit Mats Hummels. Er lebt in Dortmund - sie weiterhin in München. Doch kann das gut gehen? Dazu äußert sich die 31-Jährige in einem Interview.

