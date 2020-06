Cathy Hummels im Arbeitswahn - selbst im Urlaub muss Stylistin für Instagram-Fotos anreisen 

Cathy Hummels hat vergangene Woche Urlaub am bayerischen Tegernsee gemacht - und selbst dort scheinbar nur an die Arbeit gedacht.

Cathy Hummels wollte ihren Urlaub zum relaxen nutzen. Stattdessen drehte sie ein Sport-Video nach dem anderen. Warum sie einfach nicht zur Ruhe kommt.

Cathy Hummels* verbrachte die vergangene Woche mit ihrer Familie am Tegernsee .

. Anstatt zu relaxen, veröffentlichte die Influencerin jedoch einen Instagram-Post nach dem anderen und drehte einige Sport-Videos .

jedoch einen nach dem anderen und drehte einige . Dafür ließ die Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels* sogar ihre Stylistin aus dem 60 Kilometer entfernten München anreisen.

Dortmund/München - Eigentlich wollte Influencerin Cathy Hummels* (32) endlich mal abschalten. Dafür zog sich die BVB-Spielerfrau vergangene Woche mit ihrer Familie in ein Luxus-Hotel am bayerischen Tegernsee zurück. Doch anstatt zu entspannen, hatte die Ehefrau von Mats Hummels (31) nur eine Sache im Kopf: Arbeit, Arbeit - und Sport, wie RUHR24.de* berichtet.

Name Cathy Hummels Geboren 31. Januar 1988 (Alter 32 Jahre), Dachau Größe 1,68 m Ehepartner Mats Hummels (verh. 2015) Kinder Ludwig Hummels Eltern Marion Fischer, Alfred Fischer

Cathy Hummels: Ehefrau von Mats kämpft seit Wochen gegen Cybermobbing und Magersuchts-Vorwürfe

Cathy Hummels hatte es in den letzten Wochen nicht leicht: Wegen eines fiesen Keims im Magen musste sich die Ehefrau von Mats Hummels* im Krankenhaus behandeln lassen. Zusätzlich machte der Spielerfrau auch das immer stärker werdende Cyber-Mobbing auf Instagram zu schaffen (alle Artikel über Promis und TV bei RUHR24.de)*.

Dass es Cathy Hummels damit nicht gut ging, war deutlich zu sehen: Die 32-Jährige wurde gefühlt mit jedem Instagram-Post dünner, erschreckte ihre Fans immer öfter mit traurigen Posts oder Mager-Fotos.

Cathy Hummels nach Familien-Urlaub am Tegernsee: "Ich bin wieder gesund!"

Vergangene Woche nahm sich die Spielerfrau deshalb eine Auszeit und fuhr mit ihrer Familie (aber ohne Ehemann Mats Hummels, der derzeit mit dem BVB für die verbleibende Bundesliga-Saison Geisterspiele bestreitet*) an den bayerischen Tegernsee.

Dort schien es der gebeutelten Influencerin tatsächlich langsam besser zu gehen - die Ehefrau von Mats Hummels schlief aus, ging zur Massage und ließ Sohn Ludwig (2) von ihren Eltern betreuen. Am Mittwoch (3. Juni) zeigte sich Cathy Hummels dann strahlend auf Instagram und verkündete: "Ich bin wieder gesund!"*

Cathy Hummels macht Urlaub am Tegernsee - und denkt nur an Instagram

Doch lange währte Cathy Hummels' Relax-Vorsatz nicht: Bereits am Freitag (5. Juni) war die geschäftstüchtige Influencerin schon wieder voll im Arbeitsmodus.

Auf Instagram postete sie ein Bild, das sie beim Schaukeln zeigt, dazu schrieb sie: "Heute drehe ich mal wieder ein paar Videos für euch".

Cathy Hummels: Ehefrau von BVB-Profi Mats Hummels dreht selbst im Urlaub Workout-Videos

Gemeint sind Workout-Videos, die die Influencerin vor ihrer Magen-Erkankung täglich auf Instagram gepostet hatte - und das obwohl Cathy Hummels beteuert, derzeit alles zu versuchen, um wieder etwas an Gewicht zuzunehmen.

Nachdem es Cathy Hummels im Urlaub nun also wieder besser ging, führte ihr erster Weg direkt zurück ins Gym. Zwar wollte die Influencerin im Urlaub keine schweißtreibenden Cardio-Workouts, sondern nur "Yoga, Stretching und Find your Inner Peace-Videos" drehen, doch ihre Fans zeigen sich angesichts der gerade erst überstandenen Magen-Erkrankung der BVB-Spielerfrau besorgt.

Cathy Hummels postet im Urlaub Workout-Videos - Fans sind entsetzt

"Genieße doch deine Zeit und mach Sport ohne zu filmen", rät ihr ein Fan auf Instagram. Ein anderer schreibt der Spielerfrau: "Relaxurlaub = ein paar Videos drehen? Einfach mal die Zeit für Kind und Familie nutzen ist keine Option? Hat doch auch was mit 'Find your inner peace' zu tun".

+ Cathy Hummels (li.), hier auf der Berliner Fashion Week im Januar 2020, ist leidenschaftliche Fitness- und Mode-Influencerin. © Gerald Matzka/dpa

Ein weiterer Fan scheint der gleichen Meinung zu sein: "Ich kann's auch nicht nachvollziehen wie man im Urlaub ein Video oder einen Post nach dem anderen machen kann."

Cathy Hummels im Arbeitwahn: Spielerfrau lässt für Instagram-Posts sogar Stylistin extra anreisen

Tatsächlich scheint Cathy Hummels selbst im Urlaub einfach nicht zur Ruhe zu kommen - ließ angeblich selbst ihre Stylistin während des Familien-Trips regelmäßig für Instagram-Fotos und Videos aus dem 60 Kilometer entfernten München anreisen, wie aus den Instagram-Posts der Spielerfrau zu erkennen ist.

Warum die Influencerin selbst im Urlaub scheinbar nur ans Arbeiten denkt? Ein Fan auf Instagram glaubt, dass Cathy Hummels einfach langweilig sei, ein anderer unterstellt ihr Sucht nach Aufmerksamkeit.

Cathy Hummels im Urlaub: Spielerfrau postet besorgniserregendes Mager-Foto

Cathy Hummels selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, warum sie selbst im Familien-Urlaub die Arbeit nicht ruhen lassen kann. Stattdessen hat die Spielerfrau am Sonntag (7. Juni) ein neues Urlaubs-Foto im Bauchfrei-Look auf Instagram gepostet.

Darauf zu sehen: eine traurig in die Kamera blickende Cathy Hummels, bei der sich auch im Sitzen deutlich die Rippen abzeichnen. Schnell wird klar: So gesund, wie Cathy Hummels vorgibt zu sein, ist sie wohl noch lange nicht.

