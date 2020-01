„Göttin der Schönheit“: Cathy Hummels postet aufreizendes Bikini-Foto - Ihre Fans sind von den Socken

Cathy Hummels war mit der Familie in Dubai. Eingefleischte Anhänger wissen, was dies im Umkehrschluss nur bedeuten kann. Auch dieses Mal kommen sie auf ihre Kosten.

Dubai - Es gibt Dinge, die gehören einfach zusammen. Was wäre beispielsweise ein Kinofilm ohne Popcorn? Für viele Besucher wohl ein unvollendetes Erlebnis. Das Rascheln ist schlicht Musik in den Ohren, zumindest solange man selbst tief in die Tüte greift. Nun zur Quizfrage: Cathy Hummels genießt mit ihrem Mann Mats Hummels (31) und ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig die heiße Sonne in Dubai. Was darf dabei auf keinen Fall fehlen? Genau, ein paar freizügige Fotos aus der Ferne. Ansonsten wäre die Geschichte einfach nicht zu Ende erzählt.

Die Neuronen ihrer Follower würden nicht feuern, die Informationsübertragung gestört. Im schlimmsten Fall würden deren Erinnerungen gänzlich verblassen. Damit jenes Horror-Szenario erst gar nicht auftritt, überflutet die 31-Jährige ihre Fans regelrecht mit verführerischen Fotos.

Cathy Hummels postet gewagtes Foto

Eine Kostprobe gefällig? Völlig losgelöst vom Trubel in der Heimat liegt sie an einem verwaisten Strand und lässt sich von der Sonne wärmen. Für erhitzte Gemüter - im positiven Sinne - sorgt das Foto auch im Netz. Die Internetgemeinde verneigt sich vor diesem Anblick. „Tolle Figur. Bei dir sieht man wieder, dass sich die harte Arbeit lohnt! Schönen Urlaub wünsch ich euch noch", schreibt ein User. „Woooow! Topfigur! Sogar besser als vor deiner Schwangerschaft, kann das sein?“, gerät eine Nutzerin ins Schwärmen. „Du bist eine echte Göttin der Schönheit und Ausstrahlung“, so ein Fan. Ein anderer lobt: „Perfekter kann ein Körper nicht sein. Und hübscher eine Frau auch nicht“.

Mittlerweile ist die kleine Familie wieder zurück im kalten Deutschland. Dort wurde der zweite Geburtstag des Sohnemanns Ludwig gebührend gefeiert. Zuletzt hatte ein untypisches Posting der 31-Jährigen für blankes Entsetzen bei ihren Fans gesorgt.

