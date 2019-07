Catherine Zeta-Jones: Tochter postet Wow-Bild in transparentem Kleid

Carys Zeta Douglas hat beste Hollywood-Gene: Vater ist Hollywood-Megastar Michael Douglas, Mama Catherine Zeta-Jones. Jetzt hatte die 16-Jährige einen Wow-Auftritt.

Rom - Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones gehören zu den absoluten Top-Stars in Hollywood. Reich, berühmt, schön, alle beide. Kein Wunder also, dass sich Tochter Carys Zeta Douglas auch nicht gerade verstecken muss. Kein Wunder auch, dass die 16-Jährige allmählich offenbar auch immer mehr das Rampenlicht sucht. Gerade erst begleitete sie ihre berühmte Mutter zur Fashion Show von Fendi nach Rom. Von dort postete sie ein Foto auf Instagram. Es zeigt Mutter und Tochter vor dem Kolosseum. Beide in auffälligen Outfits: Mutter Catherine trägt ein knallrotes Kleid mit tiefem Ausschnitt, Tochter Carys ein transparentes Wow-Kleid.

Fans sind begeistert von Catherine Zeta-Jones Tochter Carys

Die Fans sind begeistert. „Tolle Mutter und tolle Tochter“, kommentiert einer. „Total verrückt“, findet es ein anderer. „Die schönste Mutter und Tochter in Hollywood“, schreibt ein weiterer. Eine Frage allerdings bleibt: „Ah, ihr wart in Italien. War Michael auch dabei?“

Wie eng sich auch Vater und Tochter stehen, zeigt ein weiteres Posting auf der Instagram Seite von Carys Zeta-Jones. „Mein alles, danke für alles, was du für mich tust“, schreibt sie zu einem innigen Mutter-Vater-Schnappschuss.

