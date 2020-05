Capital Bra bringt Pizza auf den Markt - User spotten: „Als nächstes Toilettenpapier“

Rapper Capital Bra bringt diesmal keinen neuen Song, sondern eine Pizza auf den Markt. Die User im Internet spotten, er selbst teilt gegen einen Pizza-Konkurrenten aus.

Rapper Capital Bra geht neue Wege. Der Musikstar hat seine eigene Pizza kreiert und bringt diese nun auf den Markt.

geht neue Wege. Der Musikstar und bringt diese nun auf den Markt. Er teilt gegen einen Konkurrenten aus dem Lebensmittel-Geschäft aus .

. Die Reaktionen im Netz sind gemischt.

München - Erfolgreiche Musiker leben ihren Ruhm auf verschiedenste Art und Weise aus. Manche protzen mit Goldketten in Musikvideos, andere unterstützen wohltätige Organisationen und entdecken ihre freigiebige Seite. Fast alle aber nutzen ihren Namen, um für das eine oder andereProdukt zu werben oder selbst eines mit ihrem Namen herauszubringen. Parfums oder Klamotten sind hierbei die Klassiker. DerRapper Capital Bra hat seine Fans nun mit einem eher ungewöhnlichen Engagement überrascht: Er bringt seine eigene Tiefkühlpizza heraus.

In einer Pressemitteilung verspricht der Musik-Star nichts weniger, als die Tiefkühlpizza zu „revolutionieren“. Er sei der „weltweit erste Rap-Star“, der diesen Weg gehe, heißt es in der Meldung.

Zwei Sorten hat sich der Rapper hierbei ausgedacht: Rindersalami und Veggie-Grillgemüse mit Hanf-Soße. Eine Anspielung auf Marihuana-Konsum findet sich auch in dem Logo auf den Pizzaschachteln des neune Produkts: Capital Bra zeigt den in der Küche üblichen „Chef‘s Kiss“, der aber in seiner Version eher so aussieht, als würde er an einem Joint ziehen. Die „legendäre Verpackung“ sei in Zusammenarbeit mit dem brasilianischen Star-Illustrator Butcher Billy entstanden.

Capital Bra über seine Pizza: „Schmeckt übertrieben krass und rasiert den Magen weg“

Capital Bras eigenes Urteil über seine Pizza lautet wie folgt: „Die Pizza schmeckt übertrieben krass. Sie rasiert den Magen weg.“ Zu haben gibt es die Pizza ab 11. Mail unter der Urban-Food-Brand „Gangstarella“ bei Rewe, Kaufland und Edeka. In seinem Promo-Video teilt er gleich mal gegen Tiefkühlpizza-Konkurrent Dr. Oekter aus: „Keine halben Sachen, wird sind hier nicht bei Doktor ...“ (dann folgt ein Zensur-Piepen).

Die allermeisten Nutzer freuen sich auf die Pizza. Andere reagieren eher ungläubig. Ein Instagram-User zeigt Lach-Emojis und schreibt: „Und das ist noch nicht mal ein Aprilscherz im Mai.“

„Als nächstes kommt Toilettenpapier“

Bei YouTube kommentiert ein Nutzer: „Als nächstes: Teamcapi Toiletten Papier.“ „Damals haben Rapper noch gute Musik gemacht, heute machen sie Pizza“, lautet ein anderer Kommentar.

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.



Erfahren Sie bei tz.de* alle zu Instagram: Stories, Hashtags und Follower.