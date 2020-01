Jahrelang unerfüllter Kinderwunsch: Cameron Diaz (47) überrascht mit Baby-News 

Die US-amerikanische Schauspieler Camron Diaz hat sich im Alter von 47 Jahren ihren Kinderwunsch erfüllt und ist zum ersten Mal Mutter geworden.

Das Jahrzehnt könnte für Cameron Diaz nicht besser beginnen.



nicht besser beginnen. Die 47-Jährige ist still und heimlich zum ersten Mal Mutter geworden.

geworden. Das verkündete die Schauspielerin via Instagram.

Was lange währt, wird endlich gut. Nachdem ihr der Kinderwunsch über Jahre hinweg verwehrt geblieben war, wurde die Schauspielerin um den Jahreswechsel herum zum ersten Mal Mutter. Das gab die 47-Jährige über Instagram bekannt. Vater von Diaz erstem Kind ist der Musiker Benji Madden, der vor allem als Gitarrist der Pop-Punkt-Band „Good Charlotte“ einem breiteren Publikum bekannt wurde.

Cameron Diaz zum ersten Mal Mutter geworden - seit 2015 verheiratet

Madden und Diaz sind seit 2014 ein Paar und seit dem 5. Januar 2015 auch verheiratet. Kurz vor dem vierjährigen Jubiläum machte sich das Paar also selbst das größte Geschenk. „Ein Frohes Neues Jahr von den Maddens“, schreibt Diaz in einer Mitteilung an ihre Fans auf Instagram. „Wir sind so froh, gesegnet und dankbar, dass wir die neue Dekade beginnen können, in dem wir die Geburt unserer Tochter Raddix Madden bekannt geben.“

Weiter schreibt Camron Diaz „Sie hat sofort unsere Herzen erobert und unsere Familie vervollständigt. Zwar sind wir überglücklich, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen, fühlen aber dennoch den starken Drang die Privatsphäre unserer Kleinen zu beschützen.“ Deswegen wollen Diaz und Madden auf den sozialen Netzwerken keine Fotos ihrer Tochter teilen. Die Fans der Schauspielerin müssen sich also mit Vermutungen begnügen, ob die kleine Raddix ihrer Mutter ähnlich sieht. Diaz gibt aber jedenfalls einen Tipp zum Aussehen ihrer Tochter „Sie ist sehr, sehr süß“.

Mit 47 Jahren - Kinderwunsch von Cameron Diaz geht endlich in Erfüllung

Vor ihrer Beziehung mit Madden war Diaz auch mit Jared Leto, dem Schauspieler und Frontmann der Band „30 Seconds to Mars“, sowie Justin Timberlake und dem Baseballspieler Alex „A-Rod“ Rodriguez liiert. Seit 2014 drehte die aus Filmen wie „Verrückt nach Marry“ oder „Bad Teacher“ bekannte Diaz jedoch keine Filme mehr. Stattdessen genießt die 47-Jährige das gemeinsame Leben mit ihrem Ehemann und wollte ihren Kinderwunsch nie ganz aufgeben. Zum Beginn der neuen Dekade ging dieser Wunsch für Cameron Diaz nun endlich in Erfüllung.

