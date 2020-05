Calantha Wollny: TV-Promi irritiert mit einem anderen Look

So kennen wir Calantha Wollny. Auf Instagram spielt die 19-Jährige mit einem neuen Look.

Calantha Wollny aus der berühmten RTL-2-Realityfamilie ist kaum wiederzuerkennen. Auf neuen Instagram-Fotos zeigt sich die 19-Jährige in völlig neuem Look. Die Fans sind zwiegespalten.

Calantha Wollny (19) kennen viele RTL2 -Zuschauer aus der berühmten TV-Familie „Die Wollnys“.

(19) kennen viele -Zuschauer aus der berühmten TV-Familie „Die Wollnys“. Auf neuen Instagram -Bildern ist die 19-Jährige kaum wiederzuerkennen.

-Bildern ist die 19-Jährige kaum wiederzuerkennen. Nicht alle Follower sind von Calanthas Typveränderung begeistert.

Update vom 28. April 2020: Auch am Montag hat Calantha Wollny ein Foto auf ihrem Instagram*-Account gepostet, das sie mit einem Filter bearbeitet hat. Erneut ist die 19-Jährige darauf mit knallroten Lippen und XXL-Wimpern zu sehen. Doch dass die Wollny-Tochter seit Tagen keine „echten“ Fotos mehr zeigt, gefällt nicht allen Usern. „Mach doch mal ein Bild ohne diese blöden Filter“, beschwert sich ein Follower. Ähnlich die Ansicht dieser Userin: „Hübscher Filter... gehts auch mal ohne?“. Ein anderer schreibt: „Kein Selbstwertgefühl, sonst braucht man den Filter nicht!“

Calantha Wollny: Kein Mauerblümchen mehr! Auf einmal präsentiert sie ganz neuen Look

Unsere Erstmeldung vom 27. April 2020: Ratheim - Huch - was ist denn mit Calantha Wollny (19) aus der berühmten TV-Familie „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ (RTL 2) passiert? Normalerweise kennen wir die 19-Jährige mit langen braunen Haaren, dezentem Make Up und Brille, so wie hier:

Calantha Wollny nicht wiederzuerkennen

Doch auf den neuesten Bildern, die Calantha Wollny in den vergangenen Tagen auf ihrem Instagram-Account* gepostet hat, ist die junge Mutter, die 2019 eine Tochter zur Welt gebracht hat, kaum wiederzuerkennen.

Mit tiefroten Lippen, überdimensionalen Wimpern und rotblonden Haaren posiert die 19-Jährige vor der Kamera. Der neue Look ist definitiv knalliger als man es von dem „Wollny“-Familienmitglied gewohnt ist. Dazu spielt sie mit verschiedenen Filter-Apps. Mal hat sie einen Schmetterling im Haar, mal lauter Herzchen im Gesicht oder Sommersprossen.

So reagieren „Wollny“-Fans auf Calanthas Typveränderung

Doch die Typveränderung ist nicht jedermanns Sache - Calanthas Fans reagieren zwiegespalten. Die Bilder und den veränderten Look finden einige Follower „übertrieben bearbeitet“ und „total verfälscht“. Andere Anhänger feiern den neuen Look. „Wow“, „tolles Bild“ oder „einfach nur zu hübsch“ loben einige Fans in den Kommentaren.

Die TV-Großfamilie Wollny um Mutter Silvia und Vater Dieter aus Neuss ist seit 2011 regelmäßig auf RTL 2 zu sehen. In mittlerweile der elften Staffel unterhält die 13-köpfige Realityfamilie seine Fans.

Noch viel extremer verändert hat sich übrigens auch eine Ex-DSDS-Kandidatin, die fast 100 Kilo abgenommen hat. Und Sängerin Adele schockt ihre Fans mit diesem Foto.

Erst kürzlich sorgte die TV-Familie für Aufregung, nachdem Mama Silvia Wollny ihre eigene Tochter Calantha beim Jugendamt gemeldet haben soll.

Indessen versuchen „Die Wollnys“ sich vor dem Corona-Lagerkoller zu schützen: Dafür hat Mutter Silvia einen spektakulären Geheimplan entwickelt.

va

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.