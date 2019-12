Beleidigt hier Bushido Lena Meyer-Landrut aufs Übelste? Oder meint er doch Lena Gercke?

Bushido hat auf seinem neuen Album „Carlo Cokxxx Nutten 4“ wohl eine Lena richtig übel beleidigt. Doch handelt sich um Meyer-Landrut, um Gercke oder eine andere?

Berlin - Bushido hat am 20. Dezember 2019 sein neues Album „Carlo Cokxxx Nutten 4“ (CCN 4) veröffentlicht. Natürlich sorgt das neue Werk für viel Furore. Erst im vergangenen Jahr war der Clinch mit dem Abou-Chaker-Clan publik geworden, und viele Gerüchte gab es um Arafat Abou-Chaker und Bushido.

Nun waren viele gespannt, wen Bushido zusammen mit Kooperationspartner Animus auf der neuen Platte alles dissen wird. Und eine davon ist wohl Lena. Doch welche Lena meint der Rapper wohl? Viele Musik-Portale beziehen die üble Beleidigung auf ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut.

Welche Lena beleidigt Bushido im Song „Okzident“?

Im neuen Song „Okzident“ heißt es: „Das ist CCN / Spare dir deine Klagewörter / Du bist wie Lena / Eine Fo*** in einem Knabenkörper“. Da Bushido keinen spezifischen Nachnamen nennt, ist auf jeden Fall Platz für Spekulationen. Es wäre nicht der erste Diss gegen Lena Meyer-Landrut. Im Song „Blei-Patronen“ vom Album Sonny Black aus dem Jahr 2014 hieß es in einer Zeile: „Triff mich bei McDonald‘s / Wenn ich Junk-Food bestelle / Für die Echo-Rede kriegt Meyer-Landrut ne Schelle“.

Doch es gibt auch Spekulationen, dass es sich um das Model Lena Gercke handeln könnte. 2015 rappte Bushido im Track „Kommt Zeit kommt Rat“ vom Album „Carlo Cokxxx Nutten 3“ die Zeile: „Yeah, Khedira ist ein elendiger Hund / Ohne Ari hättest du deine Lena nie gebumst“. Mit Ari ist hier Arafat Abou-Chaker gemeint. Bekanntlich war Lena Gercke eine Zeit lang mit Fußball-Weltmeister Sami Khedira liiert. Aktuell ist sie mit Regisseur Dustin Schöne zusammen.

Lena Meyer-Landrut veröffentlicht ebenfalls Song - ist die Ironie purer Zufall?

Angesprochen hat sich zunächst weder Lena Meyer-Landrut noch Lena Gercke gefühlt. Zumindest hat sich erst mal keine der beiden Stars öffentlich zu der Zeile geäußert. Meyer-Landrut hat dieses Jahr einen Song namens „Skinny Bitch“ veröffentlicht, welches nicht nur vom Titel Ironie genug wäre, sondern auch wie folgt anfängt: „Are you talking about me? Do you care how I feel?“. Übersetzt: „Sprichst du über mich? Kümmert es dich, wie ich mich fühle?“.

Es wird spannend zu beobachten sein, ob sich irgendeine Lena auch angesprochen fühlt und sich zusätzlich auch noch dazu äußert.

