„Verdammt heißes“ Outfit: Britney Spears feiert Song-Geburtstag mit ganz speziellem Bild

Britney Spears hat einen besonderen Tag zu feiern - und macht das mit einem speziellen Foto. Ihr Outfit nennt sie „verdammt heiß“.

. Und wie sieht die 38-Jährige eigentlich heute aus?

Los Angeles - Was macht eigentlich Britney Spears? Das fragt sich derzeit nicht unbedingt jeder. Die inzwischen 38 Jahre alte Sängerin ist so ein wenig von der Bildfläche verschwunden. Ihr letztes Album „Glory“ datiert aus dem Jahr 2006. Und ihre größten kommerziellen Erfolge sind ohnehin schon länger her.

Britney Spears: „Oops! … I Did It Again“ feiert Geburtstag

Einer wurde nun exakt 20 Jahre alt: der Song „Oops! … I Did It Again“ erschien am 27. März 2000. Der unwiderstehliche Ohrwurm-Song ist wohl noch allen Pop-Fans im Gedächtnis. Und wohl auch der passende Clip dazu. Denn damit schrieb Britney Spears so ein bisschen Musikvideo-Geschichte. Ihr roter Catsuit zählt zu den ikonischsten Outfits der neueren Pop-Geschichte. Auch für sie selbst. Denn jetzt feierte sie den Geburtstag des Songs mit einem besonderen Foto bei Instagram*.

„Oops!....Wie können 20 Jahre so schnell vergehen“, fragt sie sich?, „Ich kann es nicht glauben. Ich erinnere mich, dass dieser rote Suit so verdammt heiß war.“ Ob sie damit meint, dass sie darin ins Schwitzen kam? Oder, dass er scharf aussah? Vielleicht ja beides.

„Und jetzt sitzen wir in Quarantäne und wünschten uns, wir seien auf dem Mars. Natürlich mache ich nur Spaß. Aber im Ernst, ihr habt alle so viel Unterstützung für dieses Lied gezeigt und ich danke euch dafür. Ich sende euch allen Liebe“, so der Popstar.

18 Jahre war Britney Spears alt, als das Video gedreht wurde. Und kam damit endgültig im Pop-Olymp an. Wie sieht sie eigentlich heute aus? Das wird bei einem neuen Video klar, das sie bei Instagram* auf einer Bank vor Panorama-Blick zeigt. Der Filmer hat ihr dabei einen mächtigen Schrecken eingejagt.

Britney Spears wirkt erfrischend normal - der Ruf einer Diva könnte der Vergangenheit angehören. Aber die Erinnerung daran scheint sowohl der Sängerin als auch ihren Fans noch Freude zu bereiten ...

