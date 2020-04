Boris Becker: Neue Freundin? Jetzt postet sie Foto mit Riesen-Guckloch bei Instagram

Boris Becker soll eine neue Freundin haben. Es soll mehr als eine Affäre sein. Jetzt zeigt sich die Dame bei Instagram mit Mega-Guckloch.

Update vom 3. April 2020: Ob sie die neue Bekanntheit durch die Liebesgerüchte um Boris Becker genießt? Scheint fast so. Denn Yoana Montero, die als Model arbeitet und auch eine eigene Agentur betreibt, gibt bei Instagram* Vollgas. Sie hat ein Selfie mit Mega-Guckloch gepostet.

Und auch ihr direkt vorangegangenes Posting hat es in sich. Ach, sehen Sie selbst:

Bestätigt ist die Liebe der beiden weiterhin nicht - aber es gibt viele Indizien (siehe unten).

Boris Becker: Neue Liebe? Foto aufgetaucht - Verdächtiger Post - Man kennt sie aus dem deutschen Fernsehen

Update vom 31. März 2020: Die Indizien verdichten sich, dass Deutschlands Tennis-Legende Boris Becker eine neue Liebe gefunden hat. VIP.de zeigt ein neues gemeinsames Foto der beiden beim Einkaufen.

Ein neues Instagram*-Posting von Boris Becker deutet ebenfalls darauf hin, dass sich Positives bewegt in seinem Leben. „Some of the best moments in life are the ones you can‘t tell anyone about“ - dieses Zitat postete er mit einem schlichten #word.

Zu Deutsch: „Einige der besten Momente im Leben sind jene, von denen man niemandem erzählen kann.“

Ist es wirklich Zufall, dass ausgerechnet in der Corona-Krise ein derart glückliches Zitat auf seiner Insta*-Seite auftaucht? Oder ist es eine neue Frau in seinem Leben, die das Herz von Boris Becker erwärmt? Seinen Blutdruck treibt indes auch die Hysterie um Corona nach oben.

Boris Becker: Neue Details zu angeblicher neuer Freundin

Update vom 30. März 2020: Es gibt weitere Details zur angeblichen neuen Freundin von Boris Becker, Yoana Montero. Die Bunte (Plus-Inhalt) berichtet darüber. Demnach habe er sie bereits Freunden vorgestellt, die beiden seien zusammen in Berlin unterwegs gewesen. Zudem sei Yoana, die eine eigene Model-Agentur nahe Köln unterhält, auch öfter in Boris Beckers Wohnung in London zu Gast. Wo sie eigentlich auch eine eigene Bude hätte ...

Ihr Ex-Freund Rene Wecker schwärmt von ihr, sagte dem Magazin: „Sie mag das Rampenlicht, steht gern im Mittelpunkt. Sie hat aber auch eine andere Seite und einen wirklich guten Charakter. Sie ist ein herzensguter Mensch. Vor allem sucht sie keinen Mann, der ihr Leben finanziert." Rene Wecker meint: "Boris und Yoana passen gut zusammen. Sie ergänzen sich genau richtig."

Boris Becker: Angeblich neue Freundin! - Man kennt sie aus deutschem TV: „Es ist was Ernstes“

Unser Artikel vom 27. März 2020: London - Bereits seit Längerem wird gemunkelt, dass Boris Becker eine neue Freundin haben könnte. Mitte Februar waren neue Fotos aufgetaucht, welche die Tennis-Legende mit einer Frau in London zeigten. Zu sehen war der 52-Jährige, wie er im Nobelbezirk Mayfair einer Dame die Tür eines Taxis aufhielt. Kurz darauf sollten sie gemeinsam abfahren. Man weiß inzwischen, wer die ominöse Frau ist.

Ihr Name lautet Yoana Montero. Sie ist attraktiv und Model. Die Schönheit, die laut dem Society Experten Steve Harvey eine eigene Modemarke besitzt und in der High Society unterwegs ist, sieht Boris‘ vergangenen Partnerinnen nicht unähnlich. Einen Tag nach Auftauchen der Bilder hatte sein Anwalt noch gesagt, Becker sei Single.

Boris Becker mit neuer Freundin? Paar immer häufiger in der Öffentlichkeit

Jetzt, gut einen Monat später, sieht man ihn und Montero häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit. Zuletzt verließ das Paar immer wieder gemeinsam Boris‘ Wohnung im Stadtteil Battersea. Dabei sollen sie sehr vertraut wirken, schreibt die Bunte. Bilder des Blatts bestätigen den Eindruck. Wohnt die 42-Jährige etwa bereits bei ihm? Es wäre das erste Mal seit Beckers Trennung von Noch-Ehefrau Lilly im Mai 2018, dass er eine Frau mit nach Hause nimmt.

Vor Kurzem hatte man Ex-Tennisstar Becker, der sich von einer Stalkerin belästigt fühlte, noch mit dem Model Layla Powell gesehen, doch mit Montero scheint es was Ernstes zu sein. Diese Vermutung bestätigen Worte ihres Ex-Freundes Rene Wecker. „Yoana und Boris sind seit vier Monaten ein Liebespaar. Sie hat es mir selbst erzählt. Es ist etwas Ernstes. Nicht bloß eine Affäre“, sagte er exklusiv der Bunten.

Boris Becker: Wohnt Yoana Montero bereits bei ihm?

Auch die Nachbarn von Becker, der in der Corona-Krise bei Instagram zuletzt einen Appell formulierte, bestätigten Bunte, dass sie Montero schon gut kennen würden. Sie würde inzwischen regelmäßig zu Besuch sein, „mittlerweile auch über Nacht“.

Montero, die 2010 an der Wahl zur Miss Germany teilnahm, könnte übrigens eingefleischten RTL-Fans ein Name sein. Denn sie spielte bereits in der Sendung „Die Autohändler“ mit.

