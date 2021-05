Bonez MC: Deutschrapper schockt mit Instagram-Ansage

187-Hund Skittlez

Bonez MC könnte den Zorn seiner Fans auf sich ziehen. Via Instagram kündigt der 187-Boss an, Hund Skittlez einschläfern zu lassen. Was steckt dahinter?

Hamburg – Bonez MC* steht loyal zu seiner Crew. Der Deutschrapper versteht die 187 Strassenbande* als seine Familie. Inoffizielles Mitglied der Hamburger Gangster-Rap-Gruppe ist Hund Skittlez, das Haustier von Bonez MC. Die beiden können getrost als ein Herz und eine Seele bezeichnet werden. Skittlez hat sogar einen eigenen Instagram-Account und gilt als waschechter Social-Media-Star. Stolze 300.000 Follower kann der Hund von Bonez MC sein Eigen nennen.

Nun überrascht der Boss der 187 Strassenbande aber mit einer Ansage auf Instagram. Bonez MC postet in seiner Story ein Foto von Skittlez – und droht damit, seinen treuen Begleiter auf vier Pfoten einschläfern zu lassen*. Wie kann das sein? Schließlich erfreut sich der Hund an der Seite vom Deutschrapper bester Gesundheit. Wäre dem nicht so, hätte es der auf Instagram sehr aktive Bonez MC seinen Fans bereits mitgeteilt. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.