Bonez MC pulverisiert eigenen Rekord: 187-Boss schockt mit teuerstem Deutschrap-Video aller Zeiten

Deutschrapper Bonez MC muss in seinem neuen Musikvideo „Tilidin weg“ gegen Zombies kämpfen und schockt ebenfalls als Untoter. (Screenshot)

Bonez MC hat das teuerste Deutschrap-Video aller Zeiten veröffentlicht. Inhaltlich hat sich der 187er an Michael Jacksons „Thriller“-Video orientiert.

Hamburg/Reeperbahn – Bonez MC* lässt es in seinem neuen Musikvideo so richtig krachen. Der 187 Strassenbande-Boss hat sich für die visuelle Umsetzung des Songs „Tilidin weg“ nicht lumpen lassen und einen sechsstelligen Betrag aus eigener Tasche in das Projekt von Videoproduzent Shaho Casado investiert.

Der Hamburger Gangster-Rapper orientiert sich an Michael Jacksons „Thriller"-Video und kommt mit einem Action-Spektakel daher, in dem der auf der Reeperbahn lebende 34-Jährige gegen Horden von Zombies kämpfen muss. Auch Kumpel Gzuz ist mit dabei und das Rätsel um die Aufnahmen seines Grabsteins wird gelöst. Zudem hat Bonez MC einen Rekord egalisiert, den er 2018 zusammen mit Deutschrapper RAF Camora aufgestellt hatte.