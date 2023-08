Böse Gerüchte über Charlène von Monaco: Alberts Sohn Alexandre packt aus

Charlène von Monaco trage schwer am Schicksal, mit den unehelichen Kindern des ehemaligen Playboys Albert „geschlagen“ zu sein. Was an der Behauptung dran ist, verrät Alberts erster Sohn Alexandre.

Monaco – Es ist kein Geheimnis, dass sich Charlène von Monaco (45) und Nicole Coste (51), Ex-Geliebte und Mutter des unehelichen Sohnes Fürst Alberts II. (65), nicht besonders gut verstehen. Schon häufiger griff die ehemalige Flugbegleiterin und Mama von Alexandre Grimaldi (20) zu herben Formulierungen, wenn es um ihre Abneigungsbekundungen gegenüber Monacos Fürstin in der Presse ging. Sie beschuldigte Charlène sogar offen, den 10-jährigen Alexandre im Palast schlecht behandelt zu haben.

In zwei Punkten hat Alexandre etwas richtig zu stellen – beide betreffen aber nicht Charlène

Inzwischen ist Alexandre 20 Jahre alt geworden und äußert sich selbst in einem großen Interview im Magazin Point de Vue zu seiner Kindheit als anerkannter Abkömmling des Herrschers von Monaco. Von Gehässigkeit keine Spur. Im Gegenteil: Der junge Mann spricht mit der französischen Zeitschrift über seine „gütigen“ Eltern und dass er sich selbst für „glücklich“ hält. Alexandre, der an einer englischen Universität Betriebswirtschaftslehre studiert, sagt weiter, dass er sich auf seine akademischen Leistungen konzentrieren will, obwohl er der Sohn eines Monarchen ist. „Ich denke, dass ich auf jeden Fall ein vernünftiger Mensch bin“, fügt er hinzu.

Zwei Dinge brennen ihm dann doch auf der Seele. Zum einen trägt er seit 2022 mit der Ermutigung seines Vaters öffentlich den Familiennamen Grimaldi und lehnt die getrennte Version „Coste-Grimaldi“ seines Nachnamens ab, die ihm seit seiner Kindheit von der Presse aufgezwungen wurde. „Der Name meines Vaters ist Grimaldi. Es macht Sinn, dass ich seinen Namen trage. Außerdem habe ich mich nie Coste oder Coste-Grimaldi genannt. Ohne Ausweis, weder in der Schule noch auf meinen Diplomen. Wer mich so nennt, hat eine böswillige Einstellung“, fügt er hinzu.

Alexandres Verhältnis zu den Zwillingen Gabriella und Jacques und Halbschwester Jazmin Grace Grimaldi Durch den Palast ermutigt, bleibt die Bindung zwischen Alexandre und Jazmin Grace (31), sowie ihre Beziehung zu den Erb-Zwillingen Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella (8 Jahre) im Wesentlichen privat. Das Verhältnis unter den Vieren selbst wurden durch einen Instagram-Post von Jazmin enthüllt, das die vier väterlicherseits verbunden Geschwister zusammen zeigt. Das Posting wurde kurze Zeit nach Erscheinen entfernt und ist nur noch in einem Zeitraffer-Clip für Sekundenbruchteile zu sehen. Über Jazmin sagt Alexandre, dass sie „meine große Schwester ist, und ich liebe sie, so wie ich meine beiden großen Brüder mütterlicherseits liebe. Wir verstehen uns alle sehr gut, und Jazmin steht auch einem meiner beiden Brüder sehr nahe. Wir haben ein gutes Verhältnis, obwohl wir in verschiedenen Ländern leben.“ Auf die Frage, was er mit Charlène und Alberts Zwillingen teile, antwortet Alexandre mit einem Lächeln: „Nicht ihre Spielzeuge. Das liegt sicher an unserem Altersunterschied.“

„Charlene war wirklich diejenige, die versuchte, die ganze Familie zusammenzubringen“

Weiter stellt er richtig: „Ich bin auch nicht ‚illegitim‘, seit ich geboren wurde, keiner meiner Eltern war in einer anderen Ehe und sie haben keinen Ehebruch begangen. Dieses Wort zu benutzen, ist beleidigend! Ich habe die freiwillige Anerkennung meines Vaters erhalten, als ich ein Baby war. Nicht von einem Richter oder der Presse, die ihn dazu gezwungen hat“, verleiht er dieser Tatsache Ausdruck. Seine Mutter verehre er, sie sei sein Fels in der Brandung. Sie habe ihn immer schützen wollen. Alexandre sagt: „Eines ist sicher: Heute bin ich ein glücklicher Mann, der offen und ehrlich zu Ihnen ist.“

Anders als seine Mutter Nicole Coste, die inzwischen Ambitionen hat, in Monacos Gesellschaft als Charity-Lady anerkannt zu werden, hat er für Charlène kein böses Wort übrig. Berichten des Magazins People zufolge habe Charlène den Fürsten sogar ermutigt, engere Beziehungen zu seinen anerkannten Kindern aufzubauen. Obwohl es Gerüchte gab, dass Charlène Alberts Beziehungen zu seinen älteren Kindern nicht unterstützte, sagten Quellen aus dem Umfeld des fürstlichen Paares das Gegenteil: „Charlene war wirklich diejenige, die versuchte, die ganze Familie zusammenzubringen.“ Verwendete Quellen: Instagram @nicole.coste, people.com, Point de Vue