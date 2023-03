Bleibe im Palast: König Charles bietet Harry und Meghan nach Einladung zur Krönung Wohnung an

Von: Annemarie Göbbel

Nach dem Rausschmiss aus dem Frogmore Cottage reicht König Charles Prinz Harry nun mit einer Einladung zur Krönung und einem Wohnungsangebot die Hand.

London – Es kam einem Rauswurf aus dem britischen Königreich gleich, als Prinz Harry (38) und Meghan Markle (41) jetzt bestätigen mussten, dass König Charles III. (74) das Frogmore Cottage – ihr sicherer Heimathafen in Großbritannien – an Skandalprinz Andrew (63) weitergereicht hatte. Die Sussexes konnten nur mit blanker Fassungslosigkeit registrieren, dass der Rausschmiss als direkte Quittung auf Prinz Harrys kritische Memoiren „Spare“ erfolgte. Offenbar gefällt auch König Charles der damit aufgekommene Verdacht, er könne aus niederen Rachemotiven gehandelt haben, nicht. Denn wie jetzt aus Palastkreisen zu hören ist, hat sich der Monarch eine Lösung zu Harrys akutem Wohnungsproblem auf der Insel überlegt.

König Charles rettet mit seinem neuen Angebot seinen Ruf als Monarch und als Vater

Pünktlich zur lange in der Schwebe gebliebenen Einladung zur Krönung sickerte nun auch die Meldung durch, dass König Charles eine Wohnung im Buckingham-Palast für Prinz Harry und Meghan Markle reserviert hat. Die Wellen waren hochgeschlagen, zuletzt hatten sich die Expertenstimmen gehäuft, die den Rauswurf als „unwürdige“ Maßnahme und „brutal“ gebrandmarkt hatten. Auch die Vermischung mit der Problematik, die der in Ungnade gefallene Prinz Andrew heraufbeschworen hat, wurde als „äußerst undiplomatisch“ empfunden. Charles III. erlangt mit dem Wohnungsangebot seine Würde zurück. Damit nicht genug: Der Ball liegt nun im Spielfeld der Sussexes, die auf die Einladung reagieren müssen.

Bis heute ist jedoch unklar, ob und in welcher Konstellation Prinz Harry und seine Familie anreisen werden und das Wohnungsangebot nutzen. Die königliche Quelle sagte: „Seine Majestät möchte nicht, dass die Sussexes keine Basis im Vereinigten Königreich mehr haben. Er ist auch wütend, ebenso wie Prinz William (40). Aber der König ist kein schlechter Mensch. Er möchte nicht, dass sein Bruder Andrew obdachlos oder mittellos wird“.

Wie lange haben Harry und Meghan Zeit, das Frogmore Cottage zu räumen? Laut Omid Scobie, der sich auf eine Quelle bezieht, haben Harry und Meghan „bis zum Frühsommer Zeit auszuziehen“. Weiter berichtet diese Quelle: „Ursprünglich wurden ihnen nur Wochen gegeben, aber jetzt haben sie mindestens bis nach der Krönung Zeit. (Ob das Paar der Krönung beiwohnen wird, steht noch nicht fest).“ „Die Entscheidung über das Haus der Sussexes ist ein deutliches Zeichen dafür, wie angespannt die Beziehungen zwischen dem König und seinem Sohn sind“, schätzt der britische Journalist die Lage ein. Er findet: „Angesichts des Zeitpunkts der Nachricht ist es schwer, sie nicht als Reaktion auf die literarische Enthüllungsgeschichte seines Sohnes zu sehen, die den Monarchen ,wahnsinnig‘ gemacht haben soll“. Ein Freund Meghans und Harrys bekräftigt laut Scobie: „Es fühlt sich alles sehr endgültig und wie eine grausame Strafe an“, sagt ein Freund des Paares. „Es ist, als ob [die Royal Family] sie für immer aus dem Bild streichen will“.

König Charles verhält sich nun so diplomatisch wie zuvor Queen Elizabeth II.

Das Verhältnis zwischen den Sussexes und dem Rest der königlichen Familie gilt in den letzten Jahren als zunehmend angespannt, da sowohl Harry als auch Meghan die Monarchie öffentlich angegriffen haben. Harry hat nicht nur die Institution kritisiert, sondern auch intime persönliche Gespräche zwischen ihm und seinem Bruder, dessen Frau oder mit seinem Vater in seinen Memoiren „Spare“ veröffentlicht, die Anfang dieses Jahres erschienen waren.

Daraufhin hat Charles Harry und Meghan aus dem Frogmore Cottage, das auf dem Gelände des Windsor-Anwesens liegt, vertrieben und Andrew den Schlüssel angeboten. Jetzt erfolgt der diplomatische Salto rückwärts: Denn pikanterweise heißt es, Harry und Meghan sollen die Wohnung von Prinz Andrew im Buckingham Palast angeboten bekommen haben. Damit wäre eine Teilnahme an der Krönung von der Wohnungsnot abgekoppelt. Die Kritiker, die verlauten ließen, Queen Elizabeth II. (96, † 2022) hätte niemals so entschieden, sind mundtot gemacht. Es liegt nun an den Sussexes, ob sie sich aufteilen und ob sie Archies 4. Geburtstag am 6. Mai mit oder Krönung zelebrieren wollen. Verwendete Quellen: dailymail.co.uk, express.co.uk