Keine Fotos, keine Autogramme: Prinz Harry lässt Royals-Fans bei Düsseldorf-Besuch in der Hitze stehen

Von: Lukas Einkammerer

Im Rahmen der „Invictus Games“ besucht Prinz Harry Düsseldorf. Fans, die auf ein Autogramm oder Foto gehofft hatten, gingen jedoch leer aus.

Düsseldorf – Standen er und seine Frau Meghan Markle (42) in den vergangenen Monaten vor allem wegen ihrer Netflix-Doku sowie seiner Biografie „Spare“ negativ in den Schlagzeilen, widmet sich Prinz Harry (38) mit den „Invictus Games“ nun wieder einem echten Herzensprojekt. Für die Sportveranstaltung, bei der versehrte Soldatinnen und Soldaten im Mittelpunkt stehen, ist der Sohn von König Charles III. (74) nach Düsseldorf gereist – der freudige Kontakt mit den hiesigen Royals-Anhängern blieb dabei bislang aber aus.

„Invictus Games“ und ZDF-Interview: Prinz Harry besucht Düsseldorf

Dass Prinz Harry, der seit Jahren mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern Archie (4) und Lillibet (2) im US-Bundesstaat Kalifornien lebt und mit seiner Familie in Großbritannien größtenteils gebrochen ist, Deutschland im Alleingang einen Besuch abstattet – für viele Royals-Fans dürfte das eine kleine Sensation sein.

Doch es kommt noch besser: Am Samstagabend (9. September) um 23:00 Uhr wird er außerdem dem „aktuellen sportstudio“ im ZDF für ein Interview bewohnen. Welche Punkte dort besprochen werden, ist noch nicht bekannt, vor allem wird sich das Gespräch mit Katrin Müller-Hohenstein (58) und Sven Voss (47) aber wohl um die „Invictus Games“ drehen, die bis zum 13. September in Düsseldorf stattfinden. Aber wer weiß – gut möglich, dass auch sein brisantes Privatleben und der erste Todestag von Queen Elizabeth II. (†96, 8.9.2022) thematisiert werden.

In Düsseldorf wurde Prinz Harry von Oberbürgermeister Stephan Keller und Bundesverteidigungsminister Boris Pistoris empfangen. © dpa/Fabian Strauch

Bevor er in der Nacht zum Sonntag seinen sensationellen Fernsehauftritt hat, traf sich Prinz Harry mit Oberbürgermeister Stephan Keller und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Samstagnachmittag im Düsseldorfer Rathaus. Bilder von der Veranstaltung zeigen den Duke of Sussex, der einen schwarzen Anzug und eine silberne Krawatte trägt und mit Keller und Pistorius im Gespräch vertieft ist.

Meghan, Harry & Netflix: Die gefloppten Streaming-Projekte der Sussexes Die Zeichentrickserie „Pearl“, die auf Netflix ausgestrahlt werden sollte, wurde vom Streaming-Anbieter vor Veröffentlichung abgesetzt. „Live To Lead“, die Doku, die Interviews mit Greta Thunberg (20) und Gloria Steinem (89) enthielt, wurde von Newsweek als „Misserfolg“ bezeichnet, nachdem sie es nicht in die Top-10-Listen auf Netflix geschafft hatte. „Harry & Meghan“, in dem die Romanze des Paares und ihre Abreise aus dem Vereinigten Königreich unter der Lupe der Medien dargestellt wurde, war ein grandioser Erfolg.

Trotz wartender Menge: Prinz Harry macht bei Düsseldorf-Besuch keine Bilder mit Fans

Scharen an Royals-Fans empfingen Harry, mit gezückten Handys und bemalten Plakaten und bereit für eine einmalige Begegnung und ein persönliches Foto mit dem Adligen – doch dazu kam es nicht. Denn wie „zdf heute“ berichtet, soll es keine Selfies oder Autogramme für die wartenden Zuschauer gegeben haben und Harry soll mit den beiden Politikern stattdessen schnurstracks ins Rathaus spaziert sein.

Eine herbe Enttäuschung für die vielen treuen Royals-Supporter, die der seltenen Deutschlandreise des Prinzen im Vorfeld schon sehnlichst entgegengefiebert und auf den royalen Gast in der Hitze gewartet hatten.

Von wegen Autogramm- und Selfie-Stunde: Prinz Harry verzichtete bei seinem Besuch in Düsseldorf auf den Kontakt mit den Royals-Fans. © dpa/Fabian Strauch (Fotomontage)

Die „Invictus Games" wurden von der Streamingplattform Netflix unter dem Namen „Heart of Invictus" als Dokumentation festgehalten, für Prinz Harry erwies sich das Projekt jedoch als Flop und verfehlte die Top-10-Liste des Anbieters.