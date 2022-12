Besondere Ehre – Harald Glööckler zum Ritter geschlagen

Von: Marten Kopf

Teilen

Harald Glööckler wird in Wien eine ganze besondere Ehre zuteil. Mit MANNHEIM24 spricht er über den absoluten Höhepunkt in seinem Leben. Lesen Sie hier das ganze Interview:

Ein großer Tag für den Prinz Pompöös. Er selbst weiß es schon lange, nun lassen die Erzherzöge Sandor und Herta Margarete von Habsburg-Lothringen Harald Glööckler endlich die Ehre zukommen, die ihm gebührt: Am Sonntag (4. Dezember) wird der schrille Designer in Wien in den Ritterstand erhoben.

Im Interview mit MANNHEIM24 spricht Harald Glööckler über sein neues Leben im Ritterstand.

Am ersten Dezemberwochenende wird dem selbsternannten Prinz Pompöös eine ganz besondere Ehre zuteil: Im Schloss Schönbrunn im schönen Wien erhält Harald Glööckler den „Kaiserlich-Österreichischen Franz-Joseph-Orden“ für seinen Einsatz für Gruppen am Rande der Gesellschaft. (mko)