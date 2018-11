Schlagerstar Marianne Rosenberg nach schwerem Autounfall in Notaufnahme

Marianne Rosenberg (63) wurde in ihrer Heimatstadt Berlin in einen schweren Autounfall verwickelt. So geht es der Schlagersängerin nach dem Unfall.

Unfall-Drama um Marianne Rosenberg („Er gehört zu mir“)! Wie die B.Z. berichtet, war die Sängerin und ehemalige DSDS-Jurorin in Berlin-Zehlendorf am Steuer ihres Autos unterwegs, als ihr ein anderer Wagen die Vorfahrt nahm und ungebremst in ihr Auto krachte. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitag vor einer Woche.

„Rosenberg wurde mit dem Krankenwagen in die Notaufname gebracht, wo sie erstversorgt wurde“, schreibt die Boulevardzeitung. Offenbar hat es sie nicht allzu schlimm erwischt. Noch am selben Tag durfte Marianne Rosenberg die Klinik wieder verlassen.

Ihr Lebensgefährte Michael Klöckner (63) sagt der B.Z.: „Es geht Marianne den Umständen entsprechend gut. Sie nimmt Arzttermine wahr und ist in ein paar Wochen sicher wieder ganz hergestellt.“ Klöckner wollte nicht verraten, welche Verletzungen Marianne Rosenberg bei dem schweren Unfall erlitten hat.

Nach Auto-Unfall: Marianne Rosenberg muss Auftritt absagen

Einen für diesen Samstag geplanten Auftritt bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Berlin musste Marianne Rosenberg allerdings absagen. Dort wollte sie mit Eloy de Jong (45, „Caught in the Act“) ihren Hit „Liebe kann so weh tun“ im Duett singen. Nun werden die Zuhörer die Stimmer der Schlager-Legende vom Band hören.

Für Eloy de Jong zählt in erster Linie die Gesundheit seiner Duett-Partnerin. Er sagt der B.Z.: „Ich wünsche Marianne von Herzen, dass sie schnell wieder gesund wird.“

fro