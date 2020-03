Neues Hollywood-Traumpaar? Batman und Bond-Girl mit innigen Küssen am Strand von Costa Rica

Zwei Schauspieler turteln zusammen: Ben Affleck hat wieder eine Freundin und macht die Liebe zu ihr öffentlich. Die Auserkorene ist im neuen James-Bond-Spektakel zu sehen.

Ben Affleck hatte mit Alkoholsucht und der Trennung von Jennifer Garner zu kämpfen.

hatte mit Alkoholsucht und der zu kämpfen. Nun hat der Hollywood-Star offenbar eine neue Freundin .

. Der Batman-Darsteller hat sich in ein Bond-Girl verliebt.

Hollywood - In „Dawn of Justice“ verkörperte Ben Affleck den Fledermaus-Helden Batman und spielte gemeinsam mit dem ebenfalls legendären Menschenretter Superman die Hauptrolle. Nun hat der berühmte Hollywood-Star auch privat mal wieder einen Treffer gelandet: Der Schauspieler bezirzte eine Berufskollegin und ist nun auch offiziell mit Ana de Armas liiert.

Gerüchte hierüber kursierten schon länger, nun hat das Versteckspiel also ein Ende.

Ben Affleck und Ana de Armas ein Liebespaar: Batman und Bond-Girl

Der 47-Jährige lernte die Kubanerin Ende 2019 bei gemeinsamen Dreharbeiten zu „Deep Water“ kennen, einem breiteren Publikum ist die 31-Jährige auch aus Filmstreifen wie „Knock Knock“ mit Keanu Reeves, „Anabel“ oder „Blade Runner 2049“ bekannt.

Darüber hinaus ist de Armas bald in einem echten Blockbuster zu sehen: Im neuen James-Bond-Spektakel „No Time to Die“, dessen Kinostart aufgrund der Corona-Krise verschoben wurde, wird die amerikanische Schönheit auch Daniel Craig um den Finger wickeln.

In dem Streifen „Deep Water“ spielen Ben Affleck und seine neue Freundin ein Ehepaar, das sich nicht mehr liebt und sich stattdessen innig bekriegt. Im echten Leben findet dagegen erstmal die entgegengesetzte Entwicklung statt.

Über seine Rolle in Batman sprach Affleck damals übrigens mit tz.de* und verriet dabei ein pikantes Geheimnis.

Affleck mit bewegter Vergangenheit: Alkoholsucht und Trennung

Nach dem Aus zu seiner Ex-Frau Jennifer Garner, mit der Affleck drei gemeinsame Kinder hat, ist der bekennende Christ nun also wieder vergeben. In den vergangenen Jahren hatte der Darsteller immer wieder mit Alkoholproblemen zu kämpfen und begab sich aus diesem Grund auch in Therapie. Diese Dame möchte ihm bei einer besseren Zukunftsplanung zur Seite stehen:

Zuletzt wurde das frischgebackene Liebespaar immer wieder turtelnd zusammen gesehen, eine Bestätigung blieb jedoch bis zuletzt aus: Innige Küsse mit Ana de Armas bei einem gemütlichen Spaziergang am Strand von Costa Rica lassen jedoch keinen Zweifel mehr daran.

