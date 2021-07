Belgische Königsfamilie: Besonderer Auftritt am Nationalfeiertag

Offizielle Familienzusammenkunft

+ © PPE/Imago In Brüssel besuchte die Königsfamilie am Nationalfeiertag einen Dankesgottesdienst. © PPE/Imago

Ein royaler Pflichttermin: Auch in Belgien versammelt sich am Nationalfeiertag die ganze Königsfamilie, um an die Unabhängigkeit ihres Landes zu erinnern.

Brüssel – Gemeinsam mit ihren Kindern absolvierten König Philippe (61) und Königin Mathilde (48) am Nationalfeiertag ihr traditionelles Programm, mit von der Partie war auch ein ganz besonderer Gast.

Dass die Feierlichkeiten zum belgischen Nationalfeiertag wegen der Corona-Beschränkungen nur in reduzierter Form stattfinden können, stand schon länger fest, dennoch gab es kurzfristige Änderungen. Nach den schrecklichen Überflutungen, die auch in Belgien viele Opfer forderten, wurde ein Teil des Programms abgesagt oder angepasst. Die sonst so ausgelassene Feier fand in diesem Jahr aus Respekt vor den Opfern der Flutkatastrophe nur im kleinen Rahmen statt.

Am Morgen besuchte die sechsköpfige Familie von König Philippe den Te Deum-Gottesdienst in der Kathedrale St. Michael und St. Gulda, Seite an Seite posierten sie anschließend für die Fotografen. Während die drei Männer der Königsfamilie – König Philippe, Prinz Gabriel (17) und Prinz Emmanuel (15) – sich für klassische Anzüge entschieden, legten Königin Mathilde und ihre Töchter Kronprinzessin Elisabeth (19) und Prinzessin Eléonore (13) in sommerlichen Kleidern einen stilvollen Auftritt hin.

Bei der traditionellen Militärparade am Nachmittag leistete Philippes Halbschwester Prinzessin Delphine (53) der Königsfamilie Gesellschaft*. Für ihren ersten offiziellen Auftritt mit der Königsfamilie wählte die uneheliche Tochter von Alt-König Albert II. (87) ein mehrfarbiges gemustertes Kleid und einen passenden Hut von Erratum Fashion. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.