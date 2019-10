„Bist du deppert“: Bekannter TV-Koch zeigt Sixpack - Promis können sich Kommentare nicht verkneifen

Normalerweise sorgt Alexander Kumptner mit seinen Kochkünsten für Begeisterung, doch der bekannte TV-Koch hat auch optisch einiges zu bieten, wie er mit einem Foto auf Instagram zeigt.

Wien - Nicht nur in Österreich ist TV-Koch Alexander Kumptner inzwischen bekannt. Dort ist er seit 2013 in der ORF-Kinderkochshow „Schmatzo – Der Koch-Kids-Club“ zu sehen. Als Küchenchef im Lokal Albertina Passage in Wien erkochte der 36-Jährige im Jahr 2013 15 Punkte im Restaurantführer Gault Millau. Auch in Deutschland arbeitete er in verschiedenen renommierten Restaurants. Spätestens seit er hierzulande in der RTL-Show „Dance Dance Dance“ (2016) tanzte und in der ZDF-Kochsendung „Die Küchenschlacht“ regelmäßig zu sehen ist, kennen ihn auch viele Fernsehzuschauer in Deutschland.

TV-Koch lässt auf Instagram die Muskeln spielen

Auf Instagram macht der Schönling aus Österreich allerdings weniger mit seinem kulinarischen Können auf sich aufmerksam, als vielmehr mit seinem durchtrainierten Körper. Den zeigt der 36-Jährige nämlich häufig auf entsprechenden Fotos. Vorzugsweise oberkörperfrei präsentiert Alexander Kumptner regelmäßig seinen durchaus beeindruckenden Bizeps, wie auf diesem Foto:

Auf einem seiner neuesten Posts gewährt der TV-Koch seinen Fans außerdem einen Blick auf seinen Waschbrettbauch. Das Foto wurde offenbar bei einem Trip in Spanien aufgenommen. „Once upon a Time in Barcelona“ kommentiert Kumptner selbst den Schnappschuss, auf dem er ohne T-Shirt mit einer Tasse Kaffee in der Hand auf einem Balkon steht.

„Bist du deppert, schaust du gut aus“: Fans von Kumptners Sixpack-Foto begeistert

Wenig verwunderlich, dass Kumptners Follower von Anblick seines Sixpacks begeistert sind. „Bist du deppert, schaust du gut aus“, „WOW! Was für ein Anblick! Was für ein Körper! Der absolute Wahnsinn!“, „Heiß, heiß, heiß“ und zahlreiche Flammen-Emojis sind unter dem Post zu lesen.

Auch Promis reagieren auf Waschbrettbauch von TV-Koch Kumptner

Auch Promis können sich einen Kommentar zum Foto des Österreichers nicht verkneifen. „So grooosse Muskeln und ne soooo kleine Tasse! Hmm...ich müsste dann (wegen meines Bäuchlein) wohl ne Kaffeekanne halten“, scherzt sein bayerischer Koch-Kollege Alexander Herrmann. Österreichs bekannteste Bloggerin Natalie Kreuzmayr fällt nur ein Wort zu Kumptners Körper ein: „guapooooo“ (frei übersetzt: „Schönling“). TV-Moderatorin Ruth Moschner lässt der Sixpack offenbar kalt. Sie äußert sich nur enttäuscht über die Stadt Barcelona.

Der attraktive Fernsehkoch hat sich kürzlich auch mit Topmodel Lena Gercke ablichten lassen, die ihrerseits mit freizügigen Fotos für Begeisterung sorgt.

Video: Der Weg zum eigenen Sixpack

Für alle Hobbyköche hier noch zwei nützliche Tipps: Nudelwasser sollte niemals im Spülbecken landen und für die beste Tomatensoße der Welt braucht es nur drei Zutaten.

va