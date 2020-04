Beatrice Egli lässt bei Video tief blicken und zeigt sich im Wow-Outfit mit Sport-Star

Beatrice Egli vertreibt sich kreativ die Corona-Zeit. Die gemeinsame Aktion mit einem Sport-Star begeistert nun die Fans der Schlager-Sängerin.

Beatrice Egli vertreibt sich die Zeit während der Corona-Krise.

vertreibt sich die Zeit während der Corona-Krise. Sie trifft online diverse Promis.

Ein altes Foto mit Regina Halmich begeistert die Fans.





Update vom 30. März 2020: Beatrice Egli macht das Beste aus der Corona-Krise. Den Umständen entsprechend. Die Schlager-Sängerin aus der Schweiz telefoniert mit Fans oder trifft sich online mit anderen Promis für lustige Aktionen, bei denen die Anhänger zuschauen können - etwa mit Mario Barth.

Ein ganz besonderes Date hatte sie nun mit einem Sport-Star: Ex-Boxerin Regina Halmich und Beatrice Egli trafen sich zum Online-Workout. Da ging es schweißtreibend zu. Und das weite T-Shirt war auch vielleicht nicht so richtig vorteilhaft. „Beatrice Egli: Beim Workout mit Regina Halmich fällt ihr fast die Oberweite raus“, titelt bunte.de zu einem Video (das wir oben auch eingebettet haben) - und übertreibt damit doch mächtig.

Deutlich geschniegelter sieht Beatrice Egli da schon auf dem Vorankündigungs-Foto bei Instagram aus. Das Archivbild zeigt sie ebenfalls an der Seite von Regina Halmich. Und das Kleid von der Playmobil-Filmpremiere aus 2019 begeistert die Fans auch 2020 noch.

„Du bist so hübsch. Und dieses Kleid war für mich eines mit deiner schönsten überhaupt“, „Das Foto ist der Hammer“, „Dieses Kleid ist so schön“, „Ihr beiden seid echt super“ und „Beatrice. Strahlen tust du wie der Sonnenschein“, ist unter dem Foto zu lesen.





Beatrice Egli: Outfit erlaubt Wow-Einblicke - „Wahnsinn, diese Kurven“

Update vom 4. März: „Ich konnte einfach irgendwann nicht mehr stehen“, klagt Beatrice Egli, lässt sich die Stimmung auf der Aftershow-Party der Swiss Music Awards aber trotzdem nicht vermiesen. Der Schlager-Star feiert einfach im Sitzen weiter.

Sieht auf jeden Fall aus, als hätten alle ordentlich Spaß gehabt. Wohl dem, der zwei Mann mit Disco-Kugeln um sich herum weiß.

Dass sie sich setzen musste, erklären sich ihre Fans schnell und nachvollziehbar. „Kein Wunder, bei deinen Schuhen“, heißt es. Und tatsächlich: Wie hoch sind denn bitte diese Absätze an den Stiefeln von Beatrice? „Wie kommt man in solche Schuhe rein?“, ist eine Userin merklich beeindruckt. Andere lassen ihren Blick wohl lieber noch etwas schweifen: „Einfach immer wieder Wahnsinn, diese Kurven“, schwärmt ein Fan.

Beatrice Egli überrascht mit gewagtem Outfit: Top gibt tiefe Einblicke - „Der Hammer“

Erstmeldung vom 29. Februar: Luzern - Beatrice Egli (31) zählt nun wirklich nicht zu den freizügigsten unter den Schlager-Stars. Während Vanessa Mai gerne mal tief blicken lässt und auch Michelle ein heißes Foto nach dem anderen raushaut, will Egli eher durch andere Dinge glänzen. Insofern trägt sie auf ihren Instagram*-Account meist lieber ihre offene Art, ihre gute Laune und natürlich ihre Musik in die Welt hinaus.

Zuletzt machte die Sängerin ihren Fans trotz der Corona-Krise mit einerganz speziellen Idee eine Freude.

Beatrice Egli: Schlager-Star im Blickfang-Outfit bei Swiss Music Awards

Genau deswegen wurden die Fans von Beatrice Egli nun umso mehr überrascht. Weil ihr Idol im Hui-Outfit zum ganz großen Blickfang wurde. Anlass waren die Swiss Music Awards am Freitagabend (28.2.). Beatrice Egli war dort als „Best Female Act“ nominiert, musste sich allerdings der Gewinnerin Stefanie Heinzmann geschlagen geben. Doch zumindest optisch war sie titelverdächtig. Sie kombinierte einen laaaaaangen roten Rock mit einem rosa-pinkfarbenen Oberteil. Das sieht auf diesem Instagram*-Foto noch sehr harmlos aus:

Ganz anders allerdings wirkt es auf einem kurzen Instagram*-Clip, in dem Beatrice Egli über den roten Teppich schwebt. Ist das Top etwa durchsichtig? Wirkt ein bisschen so. Auf anderen Fotos hingegen gar nicht. Insofern ist es der Fantasie der Betrachter überlassen.

Beatrice Egli: Fans aus dem Häuschen über ihr Outfit

Die Fans überschlagen sich jedenfalls förmlich vor Begeisterung. „Mein lieber Scholli“, schreibt einer mit ganz vielen Flammen-Emojis. „Scharf sieht‘s aus Beatrice ...“, „Diese Oberweite ist der Hammer“, „Wie kann man nur so hübsch aussehen und sympathisch rüberkommen“, „Ein sehr schönes Outfit“, „Du sahst atemberaubend aus“, „Das ist mal ein Auftritt..“ und „Wow..... was für schöne Kurven“, schreiben andere Follower. Am Samstagmorgen folgte dann ein weiteres Foto:

Beatrice Egli: Schlager-Star bekommt Trost von Fans

Viele Fans trösten die Schlager-Sängerin: „Schade, es hat nicht geklappt. Für mich bist Du trotzdem eine Gewinnerin auch ohne Preis.“ Die gibt sich sportlich: „Danke vielmals allen, die für mich gevotet haben“, sagt sie in ihrer Insta-Story.

Wo auch zu erfahren ist, dass sie verliebt ist. In Schmuse-Newcomer Lewis Capaldi, dessen Auftritt die Schweizerin mit einem „Ich liebe dich“ würdigt.

Beatrice Egli frisch verliebt? Zumindest in die Musik von Capaldi. Vor einigen Monaten sprach sie über ihren damaligen Beziehungsstatus.

Eglis Schlagerkollegin Vanessa Mai könnte mit ihrer Rache-Aktion gegen Elton zu weit gegangen sein. So zumindest die Ansicht einiger Follower.

