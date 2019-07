Beatrice Egli zeigt sich im Badeanzug - Fans sind von diesem Bild begeistert

Wow, da kommt Sommer-Laune auf! Beatrice Egli teilte mehrere Badeanzug-Fotos mit ihren Fans. Die schauen teils genau hin.

Update vom 27. Juli 2019: Beatrice Egli ist zwar ab und an für schlüpfrige Bemerkungen gut (siehe unten). Aber für freizügige Bilder steht sie - anders als etwa Lena Meyer-Landrut - nicht gerade. Insofern war es für ihre Fans schon eine kleine Sensation, dass sie sich diese Woche im Badeanzug bei Instagram gezeigt hat.

Zwar zunächst nur von hinten, aber - so die Ansicht diverser Follower: „Auch ein schöner Rücken kann entzücken.“ Das Foto stammt wohl von einem Bootsausflug am Wörthersee.

„Du streichelst meine Augen“, schwärmt ein Fan ganz poetisch. Andere sind weniger dezent. Und schauen ganz genau hin. „Sideboob“, schreibt ein Follower - er meint wohl, dass ein ganz ganz kleiner Teil der linken Brust von Beatrice Egli rausblitzt. Dafür braucht es schon ganz viel Fantasie.

Das Foto blieb nicht das einzige. Später zeigte sich Egli auch noch von vorne. „Ganz süß und heiß“, „You beautiful hot girl“, „Lecker lecker“, „Wow schöner Körper“ und „So phänomenal“, finden ihre Fans. Und auch der Badeanzug wird zum Blickfang, Egli wird gefragt, wo der denn her sei.

Am Freitagabend dann: ein drittes Foto! Selbe Frau, selber Badeanzug. Diesmal eine Nahaufnahme ihres Antlitzes. Dazu wünscht Beatrice Egli ein tolles Wochenende. Danke, gleichfalls!

Beatrice Egli zeigt im roten Top - doch Fans schauen woanders hin

Update vom 5. Juli 2019: Läuft bei Beatrice Egli. Die beliebte Schlagersängerin hat derzeit beruflichen Erfolg und allen Grund zur guten Laune. Deswegen beglückt sie ihre Fans auch mit vielen Strahle-Fotos bei Instagram. Eines sticht besonders heraus.

Beatrice Egli zeigt sich darin im roten Top mit weißer Spitze. Doch die Blicke der Fans wandern an eine andere Stelle: Auf ihr Lächeln, das ihren Zahnarzt wohl mit Stolz erfüllen dürfte. Und die Follower mit Begeisterung. „Dieses Lächeln“, „Noch hübscher geht's nicht oder“, „Naturschönheit“, „Oha. Mega Bild. Dein Lächeln so schön“, „Dein Lächeln versetzt Berge“, „Du hast so ein bezauberndes Lächeln!!“ und „So ein schönes Lächeln von Ihnen“, heißt es.

Hach!

Ein Desaster könnte die Fans bei Beatrice Eglis Auftritt in der „Carmen Nebel Show“ erneut von Eglis Outfit ablenken. Denn nach diesem Malheur wissen nicht einmal die Maskenbildner weiter.

Beatrice Egli postet Fotos in roter Spitze - „Schönheitskönigin“

Update vom 10. Juni 2019: Beatrice Egli hat allen Grund zu feiern: „Terra Australia ist auf Platz 1 der konservativen Radio- Charts! Bin überglücklich! Danke an alle Sender die das Lied spielen!“, schreibt sie über ihre aktuelle Single bei Instagram. Und ergänzt das mit zwei gut gelaunten Strand-Fotos: die Haare verwuschelt, das Grinsen breit, dazu trägt sie ein rotes Spitzen-Kleid, das mit ihr um die Wette strahlt.

Neben vielen Glückwünschen an Beatrice Egli setzt es auch Komplimente für ihr Antlitz: „Bist du einfach so cute“, „Schönheitskönigin“, „Beauty“, „Traumhaftes Bild“ und „So fesch die Beatrice“, schwärmen ihre Fans.

Beatrice Egli mit Guckloch-Outfit: Fans spekulieren über deutliche Körper-Veränderung

Update vom 30. Mai 2019: Beatrice Egli bringt immer wieder ein wenig Erotik in die ansonsten für ihre Züchtigkeit bekannte Schlagerwelt. Das war vor wenigen Wochen bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ schon so (siehe unten).

Auch ihr Outfit, das sie nun für den Besuch bei SRF1 wählte, dürfte ihre Fans begeistern: ein Oberteil mit Guckloch! Dieses offenbarte zwar auch nicht mehr als ein „normales“ Dekolleté, war aber wohl mit Bedacht gewählt. Denn der Einblick hatte Herz-Form! Passend zur aktuellen Single „Rock mis Härz“. Dort rockt Beatrice Egli auf Schwyzerdütsch und bedachte den herzigen Songtitel wohl auch bei der Outfit-Wahl.

+ Beatrice Egli bei ihrem Radio-Besuch. © Screenshot

Das Blöde: Der SRF1-Besuch führte sie statt ins TV- ins Radio-Studio! Wo man ihr herziges Oberteil natürlich nicht zu sehen kriegt. Der Ausweg: Instagram-Dauerfeuer!

Ein Story-Fragment nach dem anderen zeigt, wie Beatrice Egli durchs Studio hüpft und mosht und eskaliert. So aufgedreht, dass es uns fast nicht möglich war, einen Screenshot zu erstellen, ohne etwas zu verwackeln. Da hat aber jemand gute Laune! Und ein kleines Video gibt‘s auch noch:

„Der Wahnsinn, heiß“ und „Aber hallo“, schreiben Fans dort. „Wo sind deine Jennifer-Lopez-Kurven? Du wirst so dürr“, wundert sich ein anderer. Egal, ob sie vielleicht ein paar Kilos verloren hat: Beatrice Egli fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut.

Hoppla! Durch Beatrice Egli wird‘s plötzlich ferkelig bei „Carmen Nebel“ im ZDF

Unser Artikel vom 5. Mai 2019:

Berlin - Es war für jeden was dabei bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ am Samstagabend (4.5.) im ZDF. Natürlich zuallererst für die Schlagerfans - ein Top-Promi aus der Branche jagte den nächsten. Roland Kaiser, Andrea Berg, Beatrice Egli, Kerstin Ott und die Kelly Family waren nur einige, die auf die Bühne traten. Und sogar an die Quizshow-Fans haben die Macher der ZDF-Show gedacht.

Denn nach anderthalb Stunden lädt Carmen Nebel zum großen Ratespiel zweier Promi-Teams unter dem Motto „Das Jubiläumsquiz“. Das erste Team bilden Andy Borg sowie Beatrice Egli, deren kurz zuvor vergossene Tränen offenbar wieder getrocknet sind. Das zweite: Magier-Duo Ehrlich Brothers. Die Moderation der Quiz-Einlage übernimmt Johannes B. Kerner, während sich Carmen Nebel auf einem bequemen Sessel fläzen darf. „Eines habe ich mir immer gewünscht: einmal meine Sendung gucken“, kommentiert sie das.

„Willkommen bei Carmen Nebel“: Beatrice Egli fordert Andy Borg auf, sich bei einer Niederlage auszuziehen

Dass die Ehrlich Brothers sich prächtig verstehen, ist klar. Doch auch bei der Konkurrenz stimmt die Chemie - das wird schnell klar. Vielleicht sogar etwas zu sehr. Denn Egli und Borg sorgen dafür, dass es plötzlich schmuddelig wird.

Kerner fragt, was der Einsatz ist, wenn das Team verliere. „Wir haben uns was überlegt“, leitet Borg ein. „Wenn wir verlieren ...“, so Borg, und Egli beendet den Satz wie aus der Pistole geschossen: „Dann wollte sich Andy ausziehen.“ Während Egli sich wegschmeißt und es im Publikum Lacher gibt, wirkt Andy Borg eher versteinert.

Er braucht einen Moment, um die Fassung zu finden, sagt dann: „Nur wenn das Publikum sich auch auszieht.“ Sie einigen sich dann darauf, dass sie ein Duett singen - egal ob sie gewinnen oder verlieren, etwa in der nächsten Sendung.

„Willkommen bei Carmen Nebel“: Sorgte Johannes B. Kerner für eine Prise Sex?

Aber der kurze Schmuddel-Moment ist noch nicht gegessen. Denn Quiz-Profi Johannes B. Kerner kann das nicht so stehen lassen. „Was das Ausziehen angeht ... Ich wollte sowieso mal sagen: Wo bin ich denn hier gelandet?“ Sogar Carmen Nebel wundert sich: „Das ist vor dir hier nie passiert. Kaum kommst du, passieren solche Sachen.“ Wie Nebel scherzhaft anmerkt, bringt also womöglich Johannes B. Kerner die Prise Sex in ihre altehrwürdige und wirklich nicht unter Ferkel-Verdacht stehende Sendung.

Die Ehrlich Brothers verlieren das Quiz übrigens, bei dem es gilt, Fragen zu Momenten aus der „Willkommen bei Carmen Nebel“-Vergangenheit zu beantworten. Doch auch die Gewinner kommen nicht um ihren Einsatz rum. „Wir können das Publikum fragen, ob es möchte, dass Beatrice und Andy auch ihre Wettschuld einlösen müssen in der nächsten Sendung“, so Kerner. Die Antwort fällt einhellig aus. Es wird also in der nächsten Sendung wohl ein Duett von Beatrice Egli und Andy Borg geben. Nicht nackt, aller Wahrscheinlichkeit nach.

Noch weitere Momente bei „Willkommen bei Carmen Nebel“ sorgten für Diskussionen: Kerstin Ott wollte eine Frage nicht beantworten. Tränen gab es auch bei Andrea Berg. Und Carmen Nebel fühlte sich bemüßigt, etwas klarzustellen.

Video: Mehr zu Beatrice Egli: Zurück aus Australien mit neuer Energie

In wenigen Wochen erscheint das neue Album von Beatrice Egli. Jetzt spricht Beatrice Egli offen über ihren Beziehungsstatus: „Gerade ist alles offen bei mir.“

Außerdem startet sie jetzt eine neue TV-Show - ob sie mit „Schlager sucht Liebe“ auf RTL überzeugen kann?

Beatrice Egli war übrigens auch im ZDF-Fernsehgarten zu Gast - dort hatte es ein Mann im Frosch-Kostüm auf die Schlagersängerin abgesehen.