Beatrice Egli bei GZSZ: Hochprozentiger Alkohol, Küsse und ein peinlicher Fauxpas

Beatrice Egli hat bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sich selbst gespielt und einen ihrer Hits vorgetragen. Dabei ging es am Set der Soap hoch her.

Im Vorfeld war dem Schlagerstar allerdings ein peinlicher Fehler unterlaufen

Babelsberg - Beatrice Egli hat ihren lange angekündigten Gastauftritt in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ) erfolgreich hinter sich gebracht. Dabei verlief nicht alles nach Plan.

Beatrice Egli: So war der Gast-Auftritt des Schlagerstars bei GZSZ

Wenige Minuten nach Beginn der Folge: In einem längs-gestreiften Kostüm in orange und violett, die blonden Haare frech auf die Seite frisiert, betritt Egli die mit zwei weißen Weihnachtsbaum-Imitaten geschmückte Bühne und stimmt direkt ihren Hit „Le Li La“ an. Während ihr Gesang weiterhin zu hören ist, schwenkt die Kamera zurück zu den GZSZ-Darstellern.

Hier ist auf den ersten Blick alles in bester Ordnung. Es werden starke Drinks gemixt, die anwesenden Pärchen tauschen Liebkosungen aus. Doch ein Akteur passt nicht in dieses kunterbunte Bild: Er scheint sich überhaupt nicht an dem Fest zu erfreuen und zieht sich schließlich zurück, wirft durch das Bullauge der Tür noch einen letzten, bitterbösen Blick zurück in die Diskothek. Die Fans ahnen: Hier braut sich etwas zusammen...

Vorfreude bei Beatrice Egli war so groß, dass ihr ein peinlicher Fauxpas unterlief

Egli, der eine Liaison mit Florian Silbereisen nachgesagt wird und die dann jüngst auch einen Einblick in ihre Gefühlswelt gewährte, freute sich im Vorfeld übrigens so sehr auf ihren Auftritt, dass sie ihn gleich mal für den falschen Tag ankündigte. Bereits am Freitag (29. November) heizte sie ihre Fans auf Instagram an. In der Folge dann aber: Keine Spur von ihr!

Fans besorgt: Hat RTL keinen Platz mehr für Beatrice Egli gefunden?

Die Fans waren schon ernsthaft besorgt darüber, dass der Sender ihre Schlager-Queen in letzter Minute aus dem Programm geschmissen haben könnte, doch es stellte sich lediglich als Missverständnis heraus. Eglis Auftritt war auf die Episode 6901 verlegt worden, die dann am Montag (2. Dezember) ausgestrahlt wurde.

„Heute aber“, postete Egli passend dazu in einem neuerlichen Instagram-Beitrag, der sie in ihrem Bühnen-Kostüm zeigt, ein strahlendes Lächeln der Vorfreude im Gesicht.

GZSZ-Gastauftritt von Beatrice Egli: Fans sind begeistert

Und nachdem sie nun so lange gewartet hatten, waren die Fans rundum zufrieden mit Eglis Auftritt. Eine Userin, die die Serie ohnehin verfolgt, kündigt an, sie heute „vor allem wegen dir“ anzuschauen. „Du warst top“, schreibt eine Zweite und versieht ihren Kommentar mit gleich acht Emojis. „Schade, viel zu kurz“, bedauert ein anderer Fan und fügt hinzu: „Du warst perfekt“.

Rubriklistenbild: © TVNOW/Rolf Baumgartner