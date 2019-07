Bachelorette 2019: Dieser Muskelprotz ist der Ex von Gerda Lewis - Er ist sogar „Mr. Olympia“ 

„Die Bachelorette“ 2019 heißt Gerda Lewis und geht bald auf Männersuche. Auch ihr Ex-Freund wird vielleicht zuschauen: Mit diesem Muskelprotz war sie zusammen.

Was für ein Muskelpaket! Tobi Ti (25) sieht aus wie ein olympischer Gott - und darf sich jetzt auch Mr. Olympia nennen. Der Fitness-Influencer hat in Spanien den begehrten Bodybuilding-Titel dank seines Astral-Körpers abgeräumt. Auf instagram zeigt er sich seinen 82.000 Fans grundsätzlich oben ohne, meistens im Fitnessstudio. Ob er damit wohl seine Ex-Freundin eifersüchtig machen will? Denn die ist keine geringere als die aktuelle RTL-Bachelorette 2019 Gerda Lewis (26). Ihr dürfte der aktuelle Titel ihres Ex-Freundes aber relativ egal sein. Schließlich sucht Gerda Lewis ab dem 17. Juli 2019 in der sechsten Auflage des TV-Formats „Die Bachelorette“ unter zahlreichen Single-Männern nach der großen Liebe.

Moment! Gerda Lewis? Das ist doch die von ... genau! Lewis war jene, die bei Germany‘s next Topmodel Heidi Klum mit einem Oben-Ohne-Auftritt die Augen aus dem Kopf trieb. In Kürze wird die 26-Jährige wieder im Mittelpunkt stehen und darf sich dabei aus einem ganzen Strauß an Verehrern ihren heiß ersehnten Romeo rauspicken. Denn die Beziehung mit Muskelprotz Tobi Ti hat kein glückliches Ende gefunden.

Ex-Freund von Bachelorette Gerda Lewis: Bei Trennung seien „ekelhafte Sachen“ passiert

Seit Anfang 2018 ist sie von dem Fitness-Influencer getrennt. Der Rosenkrieg, der zwischen ihr und dem Testosteron-Junkie im vergangenen Jahr entbrannte, sorgte für gehörig Schlagzeilen. Was genau zur Trennung führte, haben die beiden bis heute nie vollends aufgeklärt. Fest steht allerdings: Im Guten sind sie nicht auseinandergegangen. Laut dem Muskelmann seien „ekelhafte Sachen“ passiert, die ihm Gänsehaut bereiteten. Ob die Stimmung zwischen dem einstigen Influencer-Traumpaar immer noch so eisig ist? Wohl kaum. Bereits wenige Monate nach der Trennung, als Gerda auf instagram in aller Öffentlichkeit mit dem Pariser Sportmodel Adrien Laurent turtelte, kitzelte ein Fan aus Tobi Ti heraus: „Was sagst du zu Gerda und ihrem neuen Freund?“ Darauf reagierte er kurz, aber eindeutig mit „Alles Gute“.

Naja, die Beziehung zwischen Lewis und Laurent hielt ebenfalls nicht lange an. Seit Monaten ist die Sexbombe Single. Gegenüber RTL sagt sie: „Ich bin eigentlich ein Beziehungsmensch, aber bislang war der Richtige noch nicht dabei.“ Ihr Herz zu erobern sei demnach eine Mammut-Aufgabe: Denn einen bestimmten Männer-Typ habe sie zwar nicht, dafür aber „sehr hohe Ansprüche“. Das bedeutet recht unbescheiden: Es müsse einfach alles zu 100 Prozent stimmen. Denn sie könne „nichts mit Kerlen anfangen, die unsicher sind und die keinen Plan haben“. Aber vor allem: „Ich will keinen Pantoffelhelden!“

„Die Bachelorette“ 2019 steht auf sportliche Männer

+ Da waren beide noch glücklich: Gerda Lewis und ihr damaliger Freund Tobi Ti küssen sich an Weihnachten vor ihrem Christbaum. © instagram / gerda.jilewis Wie sie RTL weiter verrät, steht sie auf sportliche Männer. Das kann man sehr eindrucksvoll an ihrem Ex Tobi Ti erkennen. Seine Arme sind breit wie Oberschenkel, seine Adern dick wie Blindschleichen. Da macht es fast nichts aus, dass seine grammatikalische Treffsicherheit etwas magerer ausfällt. Wenn der Mr. Olympia etwa auf instagram daraufhin hinweist, dass der „Link isch in Bio drin“ ist. Oder so ähnlich. Aber naja, Mutti ist trotzdem stolz auf ihren Hünen. „Mama sagt, es kommt der Tag da gehst du Gold mein Kind“, soll sie ihrem Sohnemann versichert haben, wie Ti schreibt. Voll süß, was auch immer das bedeuten soll.

Die Bilder aus der Zeit mit Gerda Lewis sind von seinem Account inzwischen verschwunden. Stattdessen gibt es massig Selfies von der „Maschine mit Herz“, wie Fans ihn liebevoll nennen. Und von Protein-Drinks. Und von seinem besten Freund Nico. Mit diesem bereitet er sich in London auf den nächsten Muskelmann-Wettkampf vor.

Gerda Lewis stimmt Fans mit freizügigen Fotos auf „Die Bachelorette“ 2019 ein

Auch Gerda Lewis steckt in akribischer Vorbereitung. Unter „Vorbereitung“ sind dabei viele knapp bekleidete Fotos auf ihrem instagram-Account gemeint. Ab dem 17. Juli 2019 wird sie vor der Kamera bei „Die Bachelorette“ 2019 ihren Traummann suchen. Die blonde Bombshell greift dann jeden Mittwoch zu ihren Rosen und lernt die Single-Männer Woche für Woche besser kennen. Ob sie die Teilnehmer, über die sich RTL noch sehr bedeckt hält, schon jetzt anheizen will? Wahrscheinlich. Ein Name ist allerdings schon durchgedrungen. Der dürfte den Bachelorette-Veteranen bereits ein Begriff sein, da er schon Mal bei der Buhlerei um die Traumfrau mit an Bord war.

Für jene, für die „Die Bachelorette“ und Gerda Lewis überhaupt kein Begriff sind, helfen wir hier gerne aus: Di e wichtigsten Daten und häufigsten Fragen über die sechste Staffel „Die Bachelorette“, die 2019 läuft, gibt es hier auf einem Blick.

Was passiert in „Die Bachelorette“ überhaupt?

In dem TV-Format des Privatsenders RTL buhlen 20 Männer um die Gunst einer Traumfrau, die sich am Ende dann für einen entscheiden muss. Vom Porsche fahrenden Headhunter über einen Bodybuilder-Macho bis zumMister Bayern ist auch 2019 alles vertreten, was ihr gefallen könnte. Um sicherzustellen, dass sie auch ja den Richtigen mit nach Hause nimmt, verbringt sie zahlreiche Dates mit den Anwärtern und führt intime Gespräche. Nicht selten geht es da, *Räusper*, etwas wild zur Sache.

Wer, wie alt und wie groß ist „Die Bachelorette“ 2019?

In der sechsten Bachelorette-Staffel dreht sich alles um die Traumfrau Gerda Lewis. Sie ist 26 Jahre jung und misst 1,74 Meter.

Wann startet die Bachelorette-Staffel und wann laufen die Sendungen im TV?

Gerda Lewis‘ Suche nach ihrem Traummann beginnt am 17. Juli 2019 um 20.15 Uhr bei RTL. Nach spätestens acht Folgen soll sie dann ihre große Liebe gefunden haben:

Datum Tag Folge Sendezeit 17. Juli Mittwoch Folge 1 20.15 Uhr 24. Juli Mittwoch Folge 2 20.15 Uhr 31. Juli Mittwoch Folge 3 20.15 Uhr 7. August Mittwoch Folge 4 20.15 Uhr 14. August Mittwoch Folge 5 20.15 Uhr 21. August Mittwoch Folge 6 20.15 Uhr 28. August Mittwoch Folge 7 20.15 Uhr 4. September Mittwoch Finale Folge 8 20.15 Uhr

Wo sucht Bachelorette Gerda Lewis ihren Traummann?

Die sechste Staffel „Die Bachelorette“ findet in Griechenland statt.

Was macht „Die Bachelorette“ 2019 beruflich?

Gerda Lewis war früher Fitnesstrainerin und arbeitet jetzt als Fitnessmodel und Influencerin.

Wer waren die Bachelorettes der letzten Jahre?



Jahr & Staffel Bachelorette 2018, 5. Staffel Nadine Klein 2017, 4. Staffel Jessica Paszka 2015, 3. Staffel Alisa Persch 2014, 2. Staffel Anna Hofbauer 2004, 1. Staffel Monica Ivancan

Wer hat in den letzten Staffeln „gewonnen“ und hält die große Liebe bis heute?

Nadine Klein übergab ihre letzte Rose im Finale an Alex Hindersmann, doch das Paar trennte sich wenige Monate danach.

Bachelorette Jessica Paszka entschied sich für Schlagzeuger David Friedich. Aber auch diese Liebe zerbrach etwa ein halbes Jahr nach der letzten Rose.

Patrick Cuninka war der Auserwählte von Alisa Persch. Die Beziehung hielt ein paar Monate. Auch die zweite Bachelorette, Anna Hofbauer, ist mittlerweile nicht mehr mit Marvin Albrecht zusammen - dabei waren sie drei Jahre lang DAS Bachelorette-Traumpaar.

In der allerersten Bachelorette-Staffel 2004 mit Monica Ivancan kam erst gar keine Beziehung zu Stande. Polizist Mark Quinkenstein erhielt zwar die letzte Rose der Blondine. Danach ging die Liebesgeschichte aber nicht mehr weiter.

Außerdem schockt RTL seine Fans mit dieser Änderung, von der sogar die Produzenten überrascht wurden. Denn RTL setzt nach fünf Staffeln eine extrem beliebte Show ab, wie extratipp.com* berichtet.

*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.