Bachelor-Finale: Svenja tritt gegen Daniel nach - Mama mit peinlichem Fehler

Beim großen Bachelor-Finale hat der RTL-Kavalier nur noch eine Rose. Die Enttäuschung sitzt tief. Die hinterbliebene Kandidatin erhebt schwere Vorwürfe gegen ihn.

Vietnam - Bekanntermaßen fallen Entscheidungen immer schwer. Im gestrigen Staffelfinale von „Der Bachelor 2018“ sah sich Daniel Völz aber einer besonders harten Entscheidung gegenüber. Es lag schließlich an dem 32-Jährigen, eine der beiden Finalistinnen, die ihr Herz an den Rosenkavalier verloren hatten, schwer zu enttäuschen.

Dem Jungesellen ist bewusst: „Ich muss heute ein Herz brechen“. Diese Entscheidung will also wohl überlegt sein. Deshalb holt der Bachelor sich, wie immer an diesem Punkt in der Sendung, eine zweite Meinung ein.

Bachelor 2018: Mama unterläuft peinlicher Patzer

Die Wahl fiel auf seine Mutter, denn sie habe ihm immer zur Seite gestanden und Rat gegeben.

Mutter Rebecca nimmt die potentiellen Schwiegertochtern Svenja (22) und Kristina (24) dabei ganz genau unter die Lupe. Doch ihr unterläuft ein peinlicher Patzer. So wird aus Svenja kurzerhand Saskia. Das scheint die Bachelor-Finalistin aber glücklicherweise nicht zu stören. Sie rettet die Situation, indem sie ihren Namen höflich berichtigt und den Fauxpas seitens der Mutter dann gekonnt weglacht.

Doch auch bei der Anzahl an Frauen, die ursprünglich um die Gunst ihres Sohnes rangen, hatte sie sich vertan. Denn zu den eigentlich 22 Teilnehmerinnen kamen nachträglich noch zwei weitere hinzu, wovon die Mutter anscheinend nichts wusste.

Keine große Hilfe von Mama

Obwohl die Mutter des Bachelors nach dem Treffen mit ihm und seinen Auserwählten bestens im Bilde sein sollte, zeigt sie sich nicht sonderlich hilfreich bei der Entscheidungsfindung. Sie sagt: „Beide sind so extrem unterschiedlich. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in welche Richtung du dich entscheidest“. Die Mutter stellt Svenja als „lebensbejahenden, positiven Part“ heraus und kontrastiert sie mit Kristina, die sich wie Daniel alles genau überlegt und die Konsequenzen ihrer Entscheidungen abwägt.

Den Junggesellen scheinen Gewissensbisse zu plagen und er lässt auch die Zuschauer an seinem inneren Konflikt teilhaben. „Es wird heute jemand verletzt werden und ich bin definitiv schuld. Beide Frauen haben mir ihr Herz anvertraut“ äußert sich Völz. Immerhin streicht er auch für den unangenehmen Part der Show, der neben all dem Knutschen und Fummeln eben auch dazu gehört, ordentlich Geld ein. So wird ihn seine Gage sicherlich über die feuchten Frauenaugen hinweg trösten.

Video: Bachelor 2018 - Darum eroberte Kristina Bachelor-Daniels Herz

Große Gefühle bei den Finalistinnen

Und schon vor der Entscheidung war gewiss, dass diese tränenreich wird. Denn beide Finalistinnen hatten sich Hals über Kopf in den Immobilienmakler verliebt. Svenja schwärmte mit den Worten „Daniel ist das perfekte Gesamtpaket von einem Mann“ regelrecht von ihm und zog ihr eigenes Fazit: „Ich habe mich verliebt“. Auch Kristina hat es voll erwischt. Sie habe Gefühle entwickelt und sei ehrlich zu ihm gewesen. Die 24-Jährige war sich sicher: „Da ist etwas zwischen uns“.

Damit sollte sie schließlich Recht behalten, denn Kristina ging als glückliche Siegerin an der Seite des Bachelors aus der Sendung hervor.

Beim Finale sagte er zu ihr: „Unsere Geschichte könnte man als Drehbuch nicht besser schreiben“.

Dass Völz eine Zukunft für die beiden sieht, macht er der Tänzerin mit emotionalen Bekundungen deutlich: „Wir haben immer die schönsten Momente, wenn wir zusammen sind. Ich möchte einfach nicht, dass diese Momente vorbei sind“.

Bachelor 2018: Svenja geht leer aus

Des einen Freud ist des anderen Leid. Svenja ging also leer aus. Dieser Schlag sitzt bei der 22-Jährigen tief. Der Bachelor gestand ihr: „So wie du mir deine Liebe gebeichtet hast, kann ich sie dir nicht erwidern“. Nach dieser Hiobsbotschaft brachte sie kein Wort mehr heraus. Im Auto sammelte sie sich allmählich wieder und äußerte sich zu der Entscheidung. „Ich könnte da niemandem mehr etwas vormachen und so tun, als wäre da Potenzial“, sagte sie.

Zugestanden - bei den warmen Worten die der Rosenkavalier ihr anfangs im romantischen Kerzenschein entgegnete, könnte man ihm fairerweise schon anlasten, dass er vielleicht nicht ganz ehrlich mit ihr war. „Es war so schön zu wissen, dass ich, auch wenn ich manchmal gezweifelt habe, überhaupt keine Zweifel nötig waren und dass es sich wirklich immer gesteigert hat“, sagte Völz zu Svenja. Nach dem ersten Kuss habe er gewusst, dass zwischen den beiden etwas ganz besonderes aufblüht.

Bachelor 2018: Daniel Völz ließ nichts anbrennen

Wenn wir ganz ehrlich sind, dann muss es beim Bachelor der diesjährigen Staffel eigentlich an allen Ecken und Enden gesprossen haben. Denn Daniel Völz ließ nichts anbrennen und tauschte hemmungslos Körperflüssigkeiten mit sämtlichen Kandidatinnen aus. Das Konzept von der einen großen Liebe, auf deren Suche er sich im Rahmen der Sendung begeben haben soll, wirkt dementsprechend etwas unglaubwürdig.

Die Glaubwürdigkeit des Rosenkavaliers stellt auch Svenja in Frage. Sie erhob einen schweren Vorwurf gegen den Bachelor: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich das erst heute Abend überlegt hat“.

„Musste zusehen, wie ein Herz zerbricht“

Bleibt Daniel Völz also nur ein Blender, der mit den Gefühlen der Frauen gespielt hat? Zumindest sein Statement gegenüber der Kamera klingt aufrichtig. Er reflektiert tiefsinnig: „Ich musste zusehen, wie ein Herz zerbricht. Das kann ich nicht schönreden oder wiedergutmachen“.

Im Abgang der Sendung überwogen dann aber doch die freudigen Gefühle. Zum Staffel-Showdown durfte Daniel Völz seiner Auserwählten Kristina dann endlich die entscheidenden Worte zurufen: „Ich habe mich in dich verliebt“. Sie sei die wahre Liebe, die er sich erhofft habe. Kristina erhielt also die letzte Rose.

Bei Frauke Ludowig: Svenja bringt den Bachelor in Verlegenheit

Gleich im Anschluss ans Finale wurde bei Frauke Ludowig die Frage der Fragen beantwortet: Ja, die beiden sind wirklich ein Paar. Nachdem eine Aussage von Daniel Völz im RTL-Magazin Guten Morgen Deutschland nun aber Verwirrung stiftet, ist man sich dessen doch nicht mehr allzu sicher.

Auch Svenja ließ sich im TV-Studio blicken und brachte den Bachelor prompt in Verlegenheit. „Ich fühle mich tierisch verarscht von Daniel.“ Dieser weiß nicht so richtig, was er Svenja auf die Vorwürfe entgegen soll und nimmt in diplomatischer Bachelor-Manier die Spannung aus der Situation. „Ich muss mich nicht rechtfertigen“, sagte er schließlich.

ang